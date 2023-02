Occasione per lo ‘sgarbo’ a Cairo, l’Inter lo manda in Premier

In casa Inter Dumfries ha fatto passi indietro nelle gerarchi di Inzaghi ma anche in termini di rendimento. Un esterno di Serie A potrebbe essere un’occasione

Una sola volta titolare belle ultime sei di campionato Denzel Dumfries che è rimasto anche a guarda i compagni dalla panchina in tre recenti circostanze. Sono numeri che ben fanno capire come l’olandese non sia più centrale nelle preferenze di Inzaghi.

Il tecnico piacentino preferisce Darmian a destra, mentre a sinistra la sicurezza resta Federico Dimarco, probabilmente il più costante di tutta la batteria di esterni completata da un Gosens sempre troppo comprimario, e Bellanova che ha raccolto un minutaggio basso. L’estate potrebbe portare con la prossima sessione di calciomercato anche qualche novità in fascia in termini di volti nuovi, e un calciatore che attualmente gioca in Serie A potrebbe anche rivelarsi un’intrigante occasione a parametro zero. Si tratta di uno dei tanti esterni della batteria di Juric alla corte del Torino di Urbano Cairo.

Calciomercato Inter, Ola Aina potrebbe tornare in Premier: suggestione nerazzurra difficile

Focus su quello che potrebbe essere il futuro di Ola Aina, laterale nigeriano nato in Inghilterra con un passato in Premier e che quest’anno a Torino si è rilanciato, al netto di qualche problemino fisico che gli ha fatto saltare alcuni periodi della stagione.

L’esterno classe 1996, di piede destro e capace di giocare a tutta fascia, si sta rilanciando e per questo il Torino potrebbe fare fatica a rinnovare il contratto in scadenza al termine dell’attuale annata. Un gol e un assist in questa Serie A per l’ex Chelsea, con un passato anche al Fulham, che è stato bloccato da fine ottobre a gennaio per un infortunio al bicipite femorale, che lo ha fermato proprio nel suo momento migliore. Juric ha comunque tutta l’intenzione di impiegarlo ancora e ricavarne il massimo, sperando in una permanenza che però si complica. Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, e senza un rinnovo a parametro zero potrebbe anche divenire occasione intrigante da provare a sfruttare.

Più fonti lo danno verso un possibile ritorno in Premier League, con il Leeds in particolare interessato alle sue prestazioni, a maggior ragione a titolo gratuito. Il ragazzo in questa situazione, potrebbe essere stato offerto o venir offerto nel prossimo futuro anche alla stessa Inter, che qualcosina sugli esterni potrebbe ritoccare. Difficile il gradimento dei nerazzurri, più probabile quindi la Premier.