Dumfries in bianconero: l’Inter ha la chiave dello scambio

L’esterno olandese è prossimo a salutare l’Inter, anche la Juventus si accoda alle pretendenti e potrebbe giocarsi una chiave di estrema importanza per il centrocampo di Allegri

Denzel Dumfries è uno dei calciatori dell’Inter che hanno superato le aspettative nella passata stagione e che hanno confermato, almeno parzialmente, quelle attuali. Il suo avvio è stato infatti scoppiettante, dimostrando di aver migliorato sia nei fondamentali che nella lettura delle situazioni. Sia offensive che difensive. È stato tanto incisivo da essere stato etichettato, come da statistiche, come il miglior creatore di occasioni della squadra nerazzurra sebbene non sia un centravanti, come noto.

Questo crescendo positivo di notizie ha necessariamente destato le attenzioni dei club esteri, nei confronti dei quali l’Inter non ha mostrato affatto astio. Potrebbe dunque crescere la possibilità di vedere l’esterno olandese vestire un’altra maglia a partire dalla prossima stagione, con Premier League e Bundesliga principali destinazioni. Ciononostante, per potersi tutelare, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha fissato a 40 milioni di euro il prezzo di vendita. Ogni altra offerta a rialzo è ben accetta, gli scambi un po’ meno. Eppure è proprio sulla scia di un’operazione di scambio che anche la Juventus vorrebbe inserirsi tra le pretendenti, nel tentativo di regalare a Massimiliano Allegri l’erede di Juan Cuadrado lungo la corsia destra. A riportarlo è ‘calciomercatonews.com‘.

Calciomercato, scambio di convenienza Dumfries-Fagioli? La Juve ci perde

Nei piani della dirigenza bianconera potrebbe esserci il cartellino di Nicolò Fagioli, uno dei calciatori più promettenti dell’intero panorama calcistico internazionale. Il giovanissimo pronto bianconero è stato inserito in modo graduale da Allegri nel corso delle partite di campionato a cavallo tra la stagione passata e quella attuale, destando stupore e meraviglia per la sua brillantezza e creatività.

Nasce per diventare grande, ma con il giusto processo di valorizzazione. Perderlo sarebbe un grande colpo per la Juventus, ma il bene della squadra viene sicuramente prima di ogni altro capriccio individuale. Cuadrado è un esubero e Dumfries rappresenterebbe l’urgenza lungo la corsia destra. Una soluzione va trovata, ma Fagioli potrebbe esser davvero troppo. Soprattutto se valutato in chiave futura: attualmente il suo cartellino si attesta intorno ai 10 milioni di euro ma è stimato che possa raggiungere cifre ben superiori a quelle di Dumfries. Trattenerlo in bianconero, per Allegri, varrebbe tutti gli sforzi.