Punti, modulo e mercato: focus sulla Samp di Stankovic

Il club presieduto da Marco Lanna sarà domani di scena contro l’Inter. Stankovic sfiderà nuovamente il suo passato. Tutto quello che c’è da saperne sulla Samp

Meno uno a Sampdoria-Inter di scena al ‘Ferraris’ con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Vietato sbagliare per ognuna delle due squadre: con entrambi i tecnici che non possono più permettersi alcun passo falso in stagione.

L’Inter sta, infatti, vivendo un buon momento di forma ed è reduce da tre vittorie rimediate nelle ultime tre gare dove, oltre ad aver collezionato sei buoni punti in campionato contro Cremonese e Milan, ha anche ottenuto il pass per le semifinali di Coppa Italia. 43, ad oggi, i punti totalizzati dalla compagine nerazzurra e che, al momento, li vede a +2 su: Atalanta, Roma e Milan (squadre che hanno già disputato la 22esima giornata, a differenza della ‘Beneamata’).

Qual è l’unica pecca per i ragazzi di Inzaghi? Sicuramente il fatto di trovarsi, in pieno febbraio, a 13 punti di distacco dal Napoli…Col sogno scudetto che sembra essere, oramai, tramontato del tutto. Momento alquanto complicato, invece, per la squadra di Dejan Stankovic. L’ex nerazzurro e i suoi, che proprio quest’oggi siede sulla panchina dei blucerchiati, stanno vivendo un periodo tutt’altro che semplice e dopo la batosta accusata al 96′ inoltrato con il Monza, ecco che si trovano, ora, a soli 10 punti in campionato, due in più dell’ultimo posto per intenderci.

La Samp fatica a decollare: il 3-4-1-2 di Stankovic pare non funzionare

Reduce dall’aver raccolto l’eredità di Marco Giampaolo in quel dello scorso ottobre, Dejan Stankovc ha, da lì in poi, provato in tutti i modi a dare un’identità alla propria squadra: senza ottenere, però, gli esiti sperati.

Si è, infatti, passato da quel 4-4-2 di inizio stagione ad un modulo che vede, oggi, la Sampdoria schierata in campo con un 3-4-1-2: dove non basta la singola figura di Manolo Gabbiadini…Il quale ha toccato quota 4 in campionato, proprio, nello scorso match contro i brianzoli. Che ne è, invece, della situazione dal punto di vista della classifica?

Come già accennato, infatti, i blucerchiati si trovano, ad oggi, al 19esimo della griglia generale di Serie A. Giusto per essere sinceri, poi, otto di quei dieci punti sono stati raccolti in stagione dallo stesso Dejan Stankovic…Che a differenza di Giampaolo, che aveva rimediato soli 2 punti, è comunque riuscito nell’intento di ottenere 2 vittorie e 2 pareggi (score totalizzato, unicamente, tra le mura nemiche).

Un altro aspetto che non ha minimamente aiutato, poi, è stato sicuramente quello dei gol fatti e subiti: dove quelli vantaggiosi restano solamente 6, mentre quelli dannosi, addirittura, 20. Una squadra che segna poco e incassa molto, insomma. D’altra parte, invece, un aspetto nel quale la società di Marco Lanna si è distinta, parecchio, è stata sicuramente quello del mercato.

Tanti acquisti compiuti, dove tra questi rientrano: Djuricic, Pussetto, Winks, Nuytinck, Gunter, Zanoli, Cuisance, Lammers e l’ultimo arrivato Jese Rodriguez, che ne hanno permesso alla Samp di diventare, assieme allo Spezia, la rosa che ha portato a termine più investimenti a gennaio con una spesa pari a zero…Otto per la precisione.