Soldi più Lukaku: “Voci di una offerta al Napoli”

Il belga sta patendo diverse difficoltà nella sua avventura 2.0 in Italia. I ‘Blues’ vogliono liberarsene ma non intendono scendere al ribasso dei costi. Svelata un’altra possibilità

Checché se ne dica, Romelu Lukaku non sta vivendo al meglio questa sua seconda esperienza con indosso la maglia dell’Inter. Il belga è, infatti, tornato al fianco di Lautaro Martinez nello scorso giugno, compagno che però non sta appoggiando nella stessa e identica maniera in cui ci si sarebbe potuto immaginare inizialmente.

A causa di qualche guaio muscolare di troppo, già due fin qui, Romelu Lukaku ha raccolto sole 11 presenze in stagione. Ben poche per un centravanti del suo calibro e che, fatta eccezione per le 2 reti e 1 assist accumulati in quest’annata, non ha minimamente aiutato l’Inter fino a questo momento (cosa che era, invece, accaduta nei due anni con Conte).

L’ex United ha spinto più di tutti nella scorsa estate per poter tornare a vestire la casacca dell’Inter, costringendo di fatto Beppe Marotta a mollare il suo ‘pupillo’ Paulo Dybala per poter far rientrare egli stesso alla base. Lukaku è, non a caso, tornato a Milano tramite la via del prestito oneroso annuale da 8 milioni, più un massimo di altri 5 di bonus, legati alla conquista di alcuni trofei che la squadra di Inzaghi potrebbe raggiungere nell’annata ricorrente.

Tanti i dubbi che sorgono, al momento, su una sua eventuale riconferma dalle parti di Appiano. E’ vero, dopo aver preso atto della deludente esperienza vissuta da Lukaku a Londra, il Chelsea ha tanta voglia di liberarsene – anche per via dei tanti investimenti compiuti nello scorso giugno ed in questo gennaio – ma nonostante questo non intende minimamente fare sconti. Ed è proprio in virtù di questo, dunque, che i ‘Blues’ potrebbero pensare a qualche altro stratagemma. A svelarcene uno è stato proprio Marco Barzaghi.

Barzaghi dice tutto su Lukaku: “L’Inter deve prima trovare l’accordo col Chelsea. Vi spiego l’affare Osimhen”

Il noto giornalista Marco Barzaghi, da sempre vicino all’ambiente Inter, ha parlato a proposito del momento di forma dei nerazzurri ma anche di quello di Romelu Lukaku.

Come appena accennato, infatti, il belga non sta vivendo un buon periodo: al punto che la sua unica rete messa a segno in Serie A in stagione, risale ormai alla prima giornata di campionato contro il Lecce. Un digiuno alquanto lungo il suo, insomma. Ad oggi restano, non a caso, moltissimi i dubbi legati al suo futuro. Attenzione però, qui non si parla soltanto di Inter, ma anche di Chelsea.

Viene assai facile da intuire, infatti, che i ‘Blues’ possano anche non essere disposti a fare alcuno sconto nei confronti dei nerazzurri. Proprio per questa ragione, ecco che Boehly e l’intera dirigenza londinese potrebbero finire per prendere in considerazione qualche altra alternativa, riguardante anche Victor Osimhen nel caso, che ci viene svelata da Marco Barzaghi stesso.

Il giornalista si è, non a caso, espresso così sul proprio canale Youtube: “Ancor prima di trovare un accordo con Lukaku, l’intesa va raggiunta innanzitutto col Chelsea e vedere se sono disposti a ridarti il giocatore per un’altra stagione e cederlo al ribasso del prezzo concordato inizialmente. Negli scorsi giorni si è addirittura vociferato di un’eventuale offerta da parte dei ‘Blues’ al Napoli. Dentro vi era Lukaku, il tutto per provare ad arrivare a Osimhen. Anche quest’altro tipo di operazione non sarà per nulla facile però, lo assicuro”.