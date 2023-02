DIRETTA Serie A, Sampdoria-Inter: segui la cronaca LIVE

L’Inter di Inzaghi affronta la Sampdoria di Stankovic nella 22esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita alla Sampdoria a Genova nel monday night che chiude la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi opposti che sarà diretta da Maresca di Napoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quella contro la Cremonese e nel derby per blindare il secondo posto in classifica e portarsi a +5 sul terzetto formato da Milan, Roma e Atalanta che insegue nella corsa ai posti Champions. Dall’altro i blucerchiati del grande ex Dejan Stankovic, hanno bisogno di un risultato importante dopo il pareggio contro il Monza per provare la difficile risalita dalla penultima posizione e provare a centrare una clamorosa salvezza. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 3-0 con i gol di De Vrij, Barella e Correa. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Luigi Ferraris in tempo reale.