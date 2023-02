Dal Milan all’Inter, di nuovo: “Piacerebbe alla Curva Nord”

Sembra che Kessie voglia tornare in Italia. E che sia dunque pronto al passaggio, mai troppo facile, da ex Milan a nuovo giocatore dell’Inter. Ma l’ivoriano non sembra spaventato dalla questione ambientale

Il problema principale è di natura economico. Per tornare in Serie A, Kessie dovrebbe innanzitutto abbassarsi lo stipendio. L’ex Milan è deluso dalla sua esperienza in Spagna. Ma si sapeva che non sarebbe stato facile. Pur essendo un giocatore forte e mentalmente pronto alle sfide, sembrava a priori un estraneo nella filosofia di gioco del Barcellona.

Per tradizione, i catalani prediligono i giocatori tecnici. Ecco perché fra Kessié e Pedri la spunterà sempre il secondo. Quindi è davvero probabile che l’ivoriano abbia capito di aver commesso un errore a lasciare l’Italia. E che ora si trovi ingabbiato in una situazione spiacevole. Per il futuro si parla di un passaggio all’Inter, e il fatto di essere un ex Milan non sembra creare troppi problemi al centrocampista né ai tifosi interisti. “Uno come lui piacerebbe alla Curva Nord“, ha spiegato Eugenio Mateo Serrano, giornalista spagnolo di DosisFutbolera.com, in un’intervista rilasciata a calciomercato.it.

Dire che il giocatore ivoriano non è contento della sua esperienza al Barcellona suona come un eufemismo. Con all’attivo tredici partite, quasi sempre spezzoni, un assist e nessun goal, l’ivoriano rimpiange la Serie A. Secondo Serrano, Kessié non punta in particolare all’Inter: più che altro sogna un ritorno in Italia.

Il futuro dell’ivoriano secondo la stampa spagnola

“Kessié vuole lasciare il Barcellona per tornare in Serie A. Non so se il suo desiderio sia di tornare al Milan o andare all’Inter, ma la seconda è una destinazione più probabile“, ha spiegato il giornalista. Infatti, il Milan non ha bisogno di un centrocampista al momento: deve puntare a rinforzare la difesa e l’attacco. E non è neanche escluso che, giocando un po’ di più, l’ivoriano non possa attrarre squadre di Premier.

“Al momento la situazione di Kessié è cambiata perché da 5-6 partite il Barcellona ha rinunciato a uno dei suoi esterni di attacco. Xavi schiera ancora il 4-3-3, ma uno degli attaccanti arretra a centrocampo. Kessié sta entrando nelle rotazioni della squadra. Al momento sta giocando grazie all’infortunio di Busquets, ma quando lo spagnolo tornerà non so se Kessie avrà ancora spazio. Non credo.”

Il giornalista afferma che potrebbe però essere difficile trovare un accordo fra Inter e Barcellona. Bisogna infatti considerare che a fine stagione i catalani dovranno fare un bilancio economico che tenga presente i limiti del fair play finanziario. “Javier Tebas, presidente della Liga, ha detto che il Barcellona deve assolutamente migliorare il suo fair play e per questo la società dovrà cedere dei giocatori. Kessié è uno dei giocatori con più valore di mercato. Non so se l’Inter può pagare i 30-35 milioni che vogliono i blaugrana.”

Kessié che piacerebbe alla Curva Nord

In più, anche se a fine anno Busquets dovesse lasciare il Barcellona, ci sarebbe scarse possibilità che Kessié rimanga in Spagna. “Xavi ha bisogno di un altro giocatore al posto di Busquets. La scelta numero uno è Martin Zubimendi, della Real Sociedad. Ma è difficile anche perché Zubimendi desidera giocare in Premier League, e per me l’Arsenal è in pole position.”

Il giornalista ha anche escluso che si possa fare uno scambio Kessié-Brozovic. “Uno scambio svantaggioso per l’Inter. Brozovic è un regista, difficile trovare un altro giocatore nel suo ruolo. Può giocare più avanti, fare gol e assist. Per l’Inter è più importante Brozovic di Kessié.”

Insomma, il giornalista spagnolo crede che l’Inter possa essere la sistemazione ideale per l’ivoriano, anche se si era parlato di un possibile interessamento del Tottenham. “Per me l’Inter potrebbe essere la destinazione più adatta per Kessié. Se dovesse farsi lo scambio con Brozovic, Calhanoglu giocherebbe come regista e Kessié a centrocampo. Senza scambio credo che l’ivoriano potrebbe trovare ugualmente posto all’interno dell’11 di Inzaghi. È un giocatore caldo, piacerebbe molto alla Curva Nord”.