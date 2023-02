Dal Milan all’Inter, il talento se ne va: 45 milioni

Ancora una scommessa vinta per l’Atalanta che in estate ha puntato sul giovanissimo Rasmus Hojlund che sta ripagando la fiducia. Ora piace a tutti

L’Atalanta negli ultimi anni ci ha abituati spesso a tirare fuori talenti interessanti e valorizzare calciatori giovani sia dal vivaio che acquistati dall’estero. Gasperini è infatti maestro nel dare fiducia ai ragazzi ed anche quest’anno ci sta riuscendo.

In piena lotta Champions League c’è anche l’Atalanta, ormai una realtà da diverso tempo del calcio italiano d’alta classifica. La compagine orobica è riuscita ancora una volta a rinnovarsi andando a risolvere le criticità affidandosi ai giovani con un mix efficace che Gasperini sta conducendo nel migliore dei modi. Nell’annata in cui Muriel e Zapata sembrano arrivati al tramonto del loro ciclo vincente all’Atalanta, i bergamaschi hanno infatti trovato un altro duo offensivo che sta facendo impazzire le difese avversarie. Lookman a suon di gol si è integrato alla perfezione e quasi subito con i dettami di Gasperini, che ha invece coltivato con più calma e nel tempo il talento cristallino di Rasmus Hojlund, l’ultima stellina esplosa sotto l’ala protettrice dell’allenatore italiano.

Calciomercato, Inter e non solo: tutti pazzi per Hojlund ma costa tanto

In estate l’Atalanta ha deciso di investire soldi freschi su Hojlund per strapparlo allo Strum Graz, e dopo una manciata di settimane di comprensibile ambientamento sta riuscendo a mostrare il suo straordinario valore.

Forte fisicamente, prestante, veloce, travolgente e con un potenziale tutto da esplorare. Tutte caratteristiche che per un attaccante norvegese di piede mancino come lui portano al paragone illustre con il connazionale Erling Haaland, che da qualche anno ha conquistato l’Europa. È molto presto per un parallelo del genere, ma il talento emerso in questo ultimo mese di campionato in particolare, sta facendo salire vertiginosamente sia la quotazione di mercato di Hojlund che il numero di squadre interessate per il futuro. Anche l’Inter è rimasta conquistata dai gol e dal valore potenziale del classe 2003 atalantino che piace anche al Milan. La prestazione contro la Lazio all’Olimpico è stata la punta dell’iceberg di in un impatto devastante sul mondo bergamasco.

È chiaro che le sue prove sono sotto gli occhi di tutti, motivo per cui rischia di essere già fuori portata per i nerazzurri interisti così come anche per il resto della Serie A. Dalla Premier o potenziali big di Bundelisga potrebbero infatti portarlo via dall’Italia. L’Atalanta può incassare 40-45 milioni per una sua cessione.