Incontro in sede e colpo a zero, via libera Inter

Il nuovo super colpo potrebbe rendere vita facile ai nerazzurri. Marotta e Ausilio si augurano solamente che questo affare vada in porto. C’è già il piano per portarlo a Milano

L’Inter pianifica il proprio futuro e lo fa non soltanto guardando al campo, bensì indirizzando un occhio anche in vista della prossima estate: dove ci saranno numerose opportunità di mercato a zero.

Fatta eccezione per Thuram infatti – giocatore che Zanetti e i suoi proveranno a far loro in estate – ci sono tantissimi altri calciatori in scadenza di contratto che vantano, a loro vantaggio, un bagaglio calcistico tutt’altro che indifferente. Da Tielemans a Firmino, passando per Asensio e Kante…Fino ad arrivare anche ai più osannati Benzema e Messi. Siate sinceri, alletta moltissimo l’idea di poter vedere alcuni di questi campioni al didentro della propria squadra, vero? Purtroppo l’Inter non può permetterseli e questa cosa è ormai chiara a tutti.

I nerazzurri sono, non a caso, alle prese con tutta una serie di problemi economici da dover risolvere. Come ormai risaputo, Zhang deve ancora sbrigare tutta una serie di faccende – a prescindere da quel prestito di 275 milioni che deve ad Oaktree – con l’intera società della ‘Beneamata’ che deve far registrare un attivo da 60 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno (giorno di chiusura del bilancio). Quindi, vi starete chiedendo: ‘Per quale motivo si è parlato di tutti questi big, allora?’ E’ semplice da intuire ed ora ve lo spieghiamo immediatamente.

Tra tutti quei calciatori, abbiamo tenuto appositamente il nome di Ilkay Gundogan per ultimo…Giocatore che l’Inter non può sicuramente permettersi per via dell’ingaggio da 7 milioni netti e passa, ma che potrebbe comunque facilitare un’ eventuale operazione in entrata da parte dei nerazzurri. Il classe ’90 è anche lui in scadenza di contratto assieme al City: motivo per cui dirà, salvo clamorosi colpi di scena, addio a parametro zero nel prossimo giugno. Su di lui c’è il Barcellona ed è proprio da qui che potrebbe emergere fuori un clamoroso effetto domino.

Calciomercato Inter, Gundogan al Barcellona può liberare Kessie: le due parti si sono già incontrate

La scadenza del contrato di Ilkay Gundogan intriga moltissimi club, Barcellona incluso. I catalani vorrebbero, infatti, provare ad assicurarselo in vista della prossima finestra estiva di mercato: al punto che c’è già stato un primo incontro tra l’entourage del giocatore e l’intera dirigenza ‘blaugrana’.

Sì, non è più un mistero ormai il fatto che l’agente del tedesco si sia incontrato negli scorsi giorni in sede col Barcellona. Ad esserne più che contenti di questa cosa sono proprio Marotta e Ausilio, in quanto il suo eventuale arrivo a zero alla corte di Xavi potrebbe lasciare campo libero all’Inter in chiave Kessie. Per l’ex Milan resta sempre in ballo l’idea di un possibile scambio con Brozovic, altrimenti, i nerazzurri potrebbero provare ad assicurarselo solo ed esclusivamente tramite la via del prestito con diritto.