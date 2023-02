10 milioni sul tavolo, il talento se lo prende il Milan

By

Spunta il nome del giovanissimo talento greco di proprietà del PAOK sul mercato italiano, anche l’Inter ha manifestato interesse ma sarebbe destinato ai rivali del Milan

Il campionato di calcio italiano di Serie A ha visto negli ultimi anni una grande eterogeneità di forze in campo, tanto che dall’egemonia della Juventus s’è passati alla vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter, poi del Milan e chissà che non sarà il Napoli a continuare questa striscia di cambiamento, con tante altre pretendenti sempre pronte ad approfittare degli scivoloni delle capoliste. Lo stesso non può dirsi nel campionato greco di Super League.

Lì, a pochi passi dall’Italia, sono sempre le solite quattro a contendersi il primato locale: in questa stagione il Panathinaikos guida su AEK e Olympiacos, mentre il PAOK di Salonicco segue con grande voglia di recuperare quei dieci punti di distacco dalla capolista. A voler conquistare l’obiettivo finale è soprattutto l’esperto tecnico numero Razvan Lucescu. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe presto perdere uno dei talenti indiscussi del proprio organico la prossima estate.

Calciomercato, il nuovo talento greco sarà del Milan: Inter a mani vuote

Si tratta del giovanissimo centrocampista classe 2003 Giannis Konstantelias. Cresciuto nel settore giovanile della formazione bianconera greca, è lì che ha continuato la sua formazione professionale prima di esordire nel massimo campionato locale nel 2021.

Oggi è considerato tra i professionisti di punta dell’intero paese, tanto da aver stuzzicato le attenzioni di diversi club europei tra cui anche Inter e Milan in Italia. Il direttore sportivo Paolo Maldini avrebbe addirittura intrapreso i primi contatti diretti con l’entourage del calciatore e il collega del club di provenienza, per trovare un accordo sulla base d’acquisto di 10 milioni di euro. Un colpo importante che sbaraglierebbe anche la concorrenza di Strasburgo e Siviglia, fra le tante.