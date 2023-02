L’Inter ha zero possibilità: accordo raggiunto, firma gratis

L’Inter non ha ancora trovato il giusto sostituto di Skriniar. Nel frattempo i nerazzurri si vedono soffiare un altro potenziale colpo. Affare in chiusura

Sono stati giorni del tutto amari quelli vissuti dall’Inter nell’ultimo periodo: non tanto per quanto accaduto sul campo, bensì per via di quello che reciterà il copione finale della vicenda Skriniar.

Una volta smaltita la batosta dello slovacco, infatti, Marotta e Ausilio devono ora guardare avanti e pensare esclusivamente al futuro. Certo, non sarà facile, ma l’intera proprietà nerazzurra deve comunque accettare il fatto che l’ex Sampdoria dirà addio a parametro zero nella prossima estate. Come ormai risaputo da migliaia e migliaia di persone, Milan Skriniar ha già firmato un pre-contratto assieme al Psg valido a partire da luglio in poi.

Il classe ’95 andrà a percepire un ingaggio che si aggira tra i 9 e i 10 milioni di euro più un ricco bonus alla firma. A malincuore, non c’è stata alcuna via di scampo per l’Inter: club che non ha avuto alcuna competitività coi parigini né sul piano economico né tantomeno su quello tecnico-tattico (visto che il Psg ha diversi mostri sacri che non tutti possono permettersi, a cominciare da Mbappe, Messi e Neymar).

A farla breve, insomma, i nerazzurri sono ormai da un po’ di tempo alla ricerca di un sostituto che possa rivelarsi all’altezza dello slovacco. Diversi i nomi di cui si è tanto parlato ultimamente dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ e tra questi, oltre ai profili di: Djalo, Scalvini e Smalling, in scadenza a giugno, trova posto anche quello di Caglar Soyuncu…Centrale difensivo che è ormai destinato, però, ad indossare le vesti di una società del tutto differenti da quelle che possiede la ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, Soyuncu diretto verso l’Atletico Madrid: c’è già un accordo di massima

Così come accaduto con l’Atletico Madrid, Caglar Soyuncu aveva stuzzicato anche l’interesse dell’Inter per via del suo contratto in scadenza.

Il classe ’96 non rinnoverà, infatti, il proprio contratto assieme al Leicester: club con cui ha raccolto 4 misere presenze in stagione. A dire il vero, però, il profilo del centrale turco era un nome che era già stato accostato all’Inter in passato e che è, poi, finito per ritornare forte negli ultimi giorni. Nonostante questo, ad oggi ci sono zero chance sul fatto di poter vedere Soyuncu approdare a Milano in estate.

Salvo clamorosi ribaltoni, l’ex Friburgo si accaserà a parametro zero all’Atletico Madrid nel prossimo giugno: club col quale ha già raggiunto un accordo di massima.