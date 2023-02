Thuram-Inter a zero: annuncio ufficiale dalla Germania

Un annuncio ufficiale giunto dalla Germania riaccende le speranze dei tifosi interisti sul possibile arrivo a zero di Marcus Thuram. Ecco che cosa sta succedendo.

Marcus Thuram è determinato a lasciare il Borussia Monchengladbach a parametro zero a fine della stagione: ormai c’è anche l’ufficialità. Sul figlio d’arte ci sono sempre Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid e Inter.

Il direttore sportivo del Gladbach, Roland Virkus, ha fornito domenica scorsa un’interessante indicazione sul futuro dell’attaccante francese. Si sapeva che Marcus Thuram sarebbe andato via dal Borussia Moenchengladbach, ma sia i dirigenti che i tifosi del Gladbach avevano voluto sperare fino all’ultimo che l’attaccante potesse cambiare idea e cedere a una proposta di rinnovo. Le parole di Virkus valgono quindi come annuncio ufficiale del prossimo divorzio fra Thuram e la squadra tedesca.

L’Inter segue Thuram ormai da anni. Ed è stata vicinissima a prenderlo prima che si infortunasse. Ora, però, la concorrenza è spaventosa. Bisogna convincere il ragazzo a rinunciare alle proposte che arrivano dalla Premier League, dal Bayern e dall’Atletico. E come? Beppe Marotta potrebbe mettere sul piatto circa 5 di euro netti per quattro anni. Quindi si può parlare di un ingaggio di 7 milioni lordi grazie al decreto crescita. Il totale dell’esborso sarebbe dunque intorno ai 28 milioni, bonus esclusi.

L’annuncio ufficiale dalla Germania che libera Thuram

Roland Virkus ha voluto rendere manifesto ciò che in tanti già davano per scontato ma che i tifosi del Borussia Moenchengladbach non volevano accettare. Intervistato da Sport1, il ds tedesco si è detto rassegnato all’idea di veder Marcus Thuram lasciare la squadra da svincolato la prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram. Dobbiamo accettarlo quando si parla di club più grandi dove il ragazzo potrebbe andare a giocare. Il fatto che i giocatori ci lasceranno a zero non è una situazione positiva e non posso addolcirla“.

E quali sono questi club più grandi interessati a Thuram? Oltre all’Inter, ci sono il Barcellona, il Manchester United, il Chelsea, l’Atletico Madrid (che ha provato a prenderlo già a gennaio) e il Bayern Monaco. Marotta punta sul fatto di poter garantire al ragazzo la centralità nel progetto. A Barcellona o al Chelsea, Marcus sarebbe un rinforzo e un attaccante utile nel turn-over, mentre in nerazzurro sarebbe la star.

Va da sé che, qualora l’affare con il francese dovesse andare in porto, l’Inter saluterebbe (a questo punto per sempre) Romelu Lukaku. I dirigenti interisti credono che Thuram possa essere l’attaccante giusto per poter rifondare il reparto e dare maggiore profondità alla rosa.

L’interesse non è recente e, di certo, non è solo determinato dalla possibilità di prendere l’attaccante a zero. Il figlio di Lilian piace ormai da moltissimo tempo all’intera dirigenza nerazzurra. Ausilio, per esempio, avrebbe voluto prenderlo già nell’estate del 2021. L’affare non si fece perché il ragazzo incappò in un brutto infortunio, e perché Inzaghi spinse per prendere Correa.

Indizi social e non…

Quindi si va verso la non conferma di Romelu Lukaku in vista del prossimo anno… Un piano che non va interpretato solo come una bocciatura del belga. Per i dirigenti nerazzurri si tratta più che altro di poter destinare le risorse economiche investite su Lukaku su un altro calciatore, più giovane. Ovvero sul neo vice campione del mondo figlio dell’ex Parma e Juve Lilian Thuram.

E non può essere solo un caso se nelle scorse ore una story apparsa sul profilo Instagram di Thuram abbia mostrato il volto di Adriano, l’Imperatore. Magari, anche inconsciamente, Marcus sta pensando all’Inter in questi ultimi giorni. Proprio come l’Inter non smette di pensare a lui.

Il venticinquenne ha segnato undici goal e ha fornito tre assist in Bundesliga in questa stagione, con solo cinque giocatori che hanno fatto meglio di lui. Insomma, il ragazzo è forte, e su questo non ci sono dubbi. Ecco perché Virkus è così dispiaciuto: sa di perdere un attaccante potente e di prospettiva.