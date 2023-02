ESCLUSIVO | Anche l’Inter sul ‘nuovo’ Ibrahimovic

L’Inter punta al nuovo Ibrahimovic, un ragazzo dallo sguardo rabbioso e dal fisico imponente, che sta conquistando gli osservatori delle squadre di mezza Europa

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Dino Saran, centravanti bosniaco classe 2007 che ricorda molto Zlatan Ibrahimovic.

Uno e novantaquattro di altezza, sembra più grande di età sia per fisico che per tecnica. Il ragazzo rivela ottime doti nonostante la stazza fisica. Ha classe e fiuto per il goal. E poi ha cattiveria. In più, cosa importante, possiede anche un passaporto europeo e tanta voglia di misurarsi con il campionato italiano.

Parliamo di un prospetto interessante sotto più punti di vista, già osservato da numerose squadre. L’Inter ci è arrivata con un po’ di ritardo, in effetti. Da più di un anno, infatti, il giovane piace anche a tante altre big. C’è anche la Juve, per esempio. E poi c’è il Bayern Monaco.

Gioca nelle giovanili dello Železničar, Dino Saran, ed è una piccola stella in Bosnia. Fa un sacco di goal e mostra grande sicurezza. L’Inter lo segue con attenzione e vorrebbe prenderlo il prima possibile. L’avversario più temibile in questo momento è il Bayern Monaco. I bavaresi hanno infatti deciso di invitare il ragazzo a fare una settimana di stage con l’Under-17.

Si profila dunque un’asta che potrebbe far lievitare il costo del cartellino del classe 2007 in patria noto come il nuovo Ibrahimovic anche a due milioni. Ma l’Inter avrebbe deciso di non tirarsi indietro. La società vuole rinforzare il settore giovanile e investire con coraggio sulle promesse.

C’è anche l’Inter sul nuovo Ibrahimovic: ma quanto costa Saran?

Sebbene abbia solo sedici anni, il ragazzino è già famoso in tutta la Bosnia ed Erzegovina. Gioca con i cadetti dello Železničar (squadra di Sarajevo) e ha già indossato un paio di volte la maglia della nazionale bosniaca Under 15. L’anno scorso pareva che dovesse andare al Wolfsburg, che lo aveva bloccato. L’affare è saltato, forse anche per motivi personali (Saran vorrebbe compiere sedici anni prima di lasciare la famiglia). Ma il fatto che il Bayern Monaco abbia ora deciso di invitarlo in Baviera la dice lunga sulle potenzialità del giovane e sul credito che continui ad avere su vari club europei.

In questo campionato, con gli Under 17, Saran ha giocato sette partite e messo dentro sei palloni. E l’obiettivo è quello di passare l’anno prossimo con la prima squadra. Oppure trasferirsi nelle giovanili di qualche top club europeo. C’è anche l’Inter, che potrebbe puntare sulla mediazione del connazionale Dzeko.

Nella stessa squadra di Saran milita anche il terzino sinistro Harun Sadzak, che è un altro prospetto che potrebbe far gola all’Inter. L’altro nome da visionare nella squadra è quello dell’attaccante esterno Zlatan Zenicanin, che di Ibrahimovic non ha in comune solo il nome ma anche la potenza nel tiro e i numeri atletici di guerriero. Su tutti, però, il campione su cui mettere le mani è il gioiellino Saran, la cui classe è superiore a tutti i compagni di squadra.

Ce la farà l’Inter a battere la concorrenza del Bayern? Sui giovani i bavaresi di solito non hanno rivali. Poco fa, hanno preso un altro pezzo da novanta, il classe 2025 Arijon, tedesco di origini kosovare, un trequartista di grande prospettiva che ha firmare un contratto, legandosi al Bayern sino al 2025. Anche lui in passato indicato dai media come il nuovo Ibra.