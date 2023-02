Intreccio Inter-Barcellona-Manchester City: Brozovic è la chiave

Un maxi intreccio tra centrocampisti potrebbe anche andare a muovere le acque di casa Inter e non solo. Marcelo Brozovic la chiave di una suggestione

L’Inter in queste settimane ha riaccolto Marcelo Brozovic a pieno regime alla corte di Inzaghi, al netto del fatto che il regista croato non sia ancora al 100% della propria forma psico-fisica. Ci vorrà infatti del tempo prima di rivederlo al top di rendimento.

Il numero 77 negli anni scorsi è stato fulcro assoluto del centrocampo interista: un play imprescindibile dal quale dipendeva tantissimo il gioco della squadra prima di Conte e poi di Inzaghi, che la passata stagione ha infatti faticato a farne a meno in quei rari momenti in cui è mancato. Quest’anno invece le cose sono andate in maniera diversa: da ottobre in poi un vero calvario per il centrocampista croato prima per un problema alla coscia, e poi dopo il Mondiale con un infortunio al polpaccio. Nel mezzo anche le voci di mercato a gennaio relativamente ad un eventuale interessamento del Barcellona poi mai andato oltre. Curiosamente proprio a partire dai catalani potrebbe partire un altro intreccio tra centrocampisti di primo livello.

Calciomercato Inter, Rodri e l’effetto domino con Brozovic tra Manchester City e Barcellona

Il Barcellona ha tra le proprie priorità per la prossima stagione quella di trovare un erede di Sergio Busquets, metronomo del gioco blaugrana ormai da anni. Il veterano potrebbe lasciare la Catalogna e a Xavi servirebbe quindi un sostituto.

Soffermandosi su calciatori con caratteristiche molto simili a quelle di Busquets l’occhio può andare inevitabilmente su Rodri del Manchester City. L’ex Atletico e attuale nazionale spagnolo potrebbe essere l’idea giusta per i catalani che dovranno comunque faticare per strapparlo dalle cure di Pep Guardiola. Qualora però il mediano iberico lasciasse Manchester a caccia di una nuova avventura in patria, i Citizens dovrebbero a loro volta andare alla ricerca di un sostituto di livello che possa andare per caratteristiche a rimpiazzarlo.

Considerato anche il possibile addio di Gundogan, che depotenzierebbe ulteriormente la mediana, proprio Marcelo Brozovic potrebbe essere proposto come idea suggestiva alla squadra di Guardiola: giocatore con quei ritmi, capace di filtrare il gioco e dare impostazione alla manovra. Branchini, che segue il centrocampista croato dell’Inter, ha un grande rapporto con guardiola. Fu infatti lui a portarlo al Bayern Monaco qualche anno fa. Pura suggestione per il nerazzurro che prima di tutto dovrà tornare sui suoi livelli con continuità.