INTERLIVE | Rinnovo senza clausola: 50 milioni, Inter fuori gioco

L’Inter ha perso l’ennesimo treno. Il giovane difensore centrale ecuadoregno di piede mancino, inseguito come rinforzo da sfruttare anche sulla fascia, ha firmato un rinnovo senza clausola con il suo club. E ora costa oltre i 50 milioni

I nerazzurri lo avevano seguito come possibile parametro zero da prendere nel 2024. Ad Ausilio piaceva come possibile sostituto di Skriniar ma anche come jolly da poter far crescere come laterale, data la sua abilità nell’uno contro uno e nell’impostazione del gioco dalle retrovie. Ma il ragazzo si è legato con un nuovo contratto al club di appartenenza.

La notizia è ufficiale, Hincapié ha appena rinnovato il contratto col Bayer Leverkusen fino al 2027. Nel nuovo accordo, come appurato da Interlive.it, non è stata inserita alcuna clausola risolutiva. L’ecuadoregno non può più quindi essere un obiettivo per i nerazzurri, dato che il suo valore è schizzato troppo in alto. Si parla già di un pezzo superiore ai 50 milioni. Gli unici che potrebbero strapparlo al club tedesco sono gli sceicchi del Newcastle, che come l’Inter seguono il ragazzo da più di un anno.

Anche il Tottenham seguiva Piero Hincapié. E a gennaio sembrava che il difensore potesse sul serio approdare in Premier. Ma pare che il Bayer Leverkusen abbia sparato altissimo, spaventando Paratici. Piero Ausilio aveva cercato di prendere il ragazzo in tempi non sospetti, cioè da quando giocava come Under-19 nei sobborghi di Quito, in Ecuador. Il Leverkusen ci ha creduto di più e ha fatto l’affare.

Dopo che il ragazzo ha brillato al Mondiale, tanti top club europei si sono fatti avanti. Il Chelsea, il Liverpool e il Tottenham, principalmente. E pensare che l’Inter poteva prenderlo a un milione o poco più dal vivaio dell’Independiente del Valle… Finché il suo prezzo si è aggirato intorno ai 30 milioni, i nerazzurri non hanno smesso di seguirlo. Ma ormai non c’è più speranza di poterlo trattarle.

Rinnovo senza clausola e addio Inter: l’ecuadoregno è destinato alla Premier

Piero Martin Hincapié Reyna sembra comunque destinato alla Premier. Già a giugno potrebbe arrivare un’offerta del Newcastle da 50 o più milioni. Poche settimane fa Miguel Ramon Serra, agente di Piero Hincapié aveva rilasciato un’intervista ammettendo che il suo assistito potesse essere uno degli indiziati per sostituire Milan Skriniar. “A lui piace molto l’Inter, è fra i tanti grandi club che sicuramente ammira“, questo aveva dichiarato Serra.

A vent’anni il ragazzo ha già fatto capire di essere un giocatore di talento e di stanza, uno su cui poter contare per poter reggere una difesa. Ecco perché il Bayer Leverkusen vorrebbe trattenerlo: l’idea è quello di sfruttarlo per tanti altri anni ancora. Ma i milioni di PIF potrebbero mettere in crisi i dirigenti del Leverkusen.

Il rinnovo senza clausola chiude almeno provvisoriamente la porta alla possibile uscita del ragazzo. Liverpool e Tottenham sembrano essersi già chiamate fuori dalla trattative, per via del prezzo troppo alto. Ma il giovane, non solo in prospettiva, vale davvero tanto. Dà continuità, Hicanpié, e non sbaglia quasi mai una partita. Lo sa benissimo Xabi Alonso, che è felicissimo di poter contare sul difensore centrale almeno per il resto della stagione.

“Per me il Bayer è esattamente il club giusto. Sono riuscito ad affermarmi qui e anche a consolidare la mia posizione in Nazionale. È una grande motivazione per me confermare i miei risultati nei prossimi anni”, ha detto Hincapié dopo aver firmato il suo rinnovo.