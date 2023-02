Inter-Udinese fatale: UFFICIALE, rottura crociato e stagione finita

La scorsa partita di campionato ha giocato un brutto scherzo al giovane calciatore camerunese, ora costretto a salutare i friulani per il resto della stagione

Lo scorso sabato ha rappresentato un punto di svolta importante per l’Inter, uscito vittorioso dalla sfida in casa sul manto erboso di San Siro contro l’Udinese che nel primo turno si era imposta senza mezze misure sulla formazione di Simone Inzaghi. I nerazzurri possono dunque continuare la propria striscia di risultati positivi, con la speranza di poter riacciuffare il Napoli assolutamente restio a fare passi falsi.

Lo stesso però non può dire Andrea Sottil: il tecnico dei friulani non ha dovuto incassare soltanto la sconfitta che di fatto non preclude il buon cammino del club finora, ma ha fatto soprattutto i conti con l’infortunio di Enzo Ebosse. Il terzino sinistro, all’occorrenza difensore centrale, è stato infatti sostituito al 18′ del primo tempo da Adam Masina per evidenti problemi al ginocchio. L’analisi iniziale dello staff medico del club non ha lasciato grandi speranze al tecnico, oggi è giunta la conferma ufficiale.

Ebosse ko in Inter-Udinese, Sottil farà a meno del suo difensore

Il camerunese dovrà restare a riposo per tutto il resto della stagione prima di incominciare la riabilitazione, a seguito della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Ad averlo comunicato è stato l’addetto stampa dell’Udinese attraverso una nota diramata sui propri canali web.

“Il calciatore sarà operato il prossimo lunedì dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma“, si legge nel comunicato. Una grossa tegola per Sottil che aveva confidato pienamente nelle capacità del giovane camerunese, prelevato la scorsa estate dall’Angers.

Toc toc Inter, riecco Mourinho: “Si poteva giocare lo Scudetto”

A proposito di corsa Scudetto dell’Inter, il figlio d’arte Giuseppe Falcao ha detto la sua nel corso della trasmissione in diretta sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it‘.

“Se Mourinho fosse tornato all’Inter si sarebbe giocato lo Scudetto con la rosa attuale. Avrebbe avuto qualche punto in più di Inzaghi. La Roma non può competere con i nerazzurri , ma ha comunque conquistato più punti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso“, ha dichiarato.