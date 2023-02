Calciomercato, addio all’Inter e sostituto ‘Galactico’

Il calciatore è pronto a dire addio al Real Madrid. Niente rinnovo per lui, ecco che prende corpo l’ipotesi di poterlo vedere in Italia

Da sempre considerato uno dei migliori club europei, al punto da essere il più titolato al mondo, il Real Madrid sta continuando a dare spettacolo anche in questa stagione: grazie, inoltre, al prezioso contributo del proprio tecnico Carlo Ancelotti.

In tanti hanno dato i ‘Blancos’ per finiti nel recente passato. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo infatti, dal quale sono trascorsi quasi cinque anni ormai, il Real Madrid aveva patito un momentaneo periodo di debolezza: colmato, poi, dalle certezze di Luka Modric, Toni Kroos e Karim Benzema (che di certo non sono gli ultimi arrivati). Più che prezioso, anche, l’apporto offerto da alcuni giovani emergenti come Federico Valverde e Vinicius Junior.

Le ‘Merengues’ si trovano, non a caso, tutt’ora al didentro di tutte le competizioni: a cominciare, proprio, dalla Champions League dove sono riusciti a sconfiggere il Liverpool nel primo round degli ottavi con un sonoro 5-2 finale. E’ vero, in campionato si trovano, al momento, a -8 dal Barcellona, ma nonostante questo sono, comunque, ancora in corsa (così come lo sono nella Copa del Rey, dove affronteranno proprio i catalani). A tutto ciò, poi, si aggiunge anche la vittoria della Coppa del Mondo per club, ottenuta per 5-3 contro l’Al Hilal qualche settimana fa.

Parliamoci chiaro quindi: si tratta, in fin dei conti, di una squadra che può permettersi di tenere in panchina gente come Hazard, Asensio, ma anche lo stesso Camavinga e tanti altri. Tra questi c’è anche Nacho Fernandez, giocatore che non sarà certo quello di una volta, ma che sta comunque ritrovando una buona dose di continuità e che potrebbe, dunque, far comodo a moltissime squadre. Il legame tra lui e il Real rischia, infatti, di interrompersi in estate ed è proprio per questo che potrebbe, anche, finire in Italia. Diversi i club a cui potrebbe far gola, Inter inclusa.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Nacho a zero: è lui l’eventuale post D’Ambrosio in caso di non rinnovo

Per via del suo contratto che lo vede legato al fianco del Real Madrid sino a giugno, Nacho Fernandez potrebbe essere proposto nei mesi a venire a tutta una serie di società, nel caso militanti nel campionato di Serie A.

Nella lunghissima cerchia d’entourage che segue il giocatore, trovano infatti posto alcuni rappresentanti italiani che potrebbero finire per proporlo a titolo gratuito ad alcuni club, Inter inclusa. I nerazzurri sono, infatti, alle prese con la situazione D’Ambrosio: giocatore il cui rinnovo non è ancora da escludere e che qualora dovesse salutare, la ‘Beneamata’ è chiamata a sostituire degnamente. Proprio per questo, il profilo dell’attuale difensore centrale del Real Madrid potrebbe finire per essere preso in considerazione. Trattasi, non a caso, di un giocatore molto duttile che ha già vinto diversi trofei con la maglia dei ‘Blancos’.