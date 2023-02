Il PSG frega di nuovo l’Inter: contratto da 30 milioni

Dopo Skriniar l’impeto dei parigini potrebbe convincere anche un altro obiettivo dell’Inter per l’attacco, molto dipenderà dalle condizioni d’acquisto

Come noto da diverso tempo ormai, Milan Skriniar lascerà l’Inter al termine di stagione per firmare in via ufficiale il super contratto con il PSG. Un’operazione che ha lasciato molti basiti, ma il calcio è anche fatto di scelte e promesse che non valgono per sempre. Il calciatore ha reso note le motivazioni che lo hanno spinto a cambiare maglia dopo aver indossato per un brevissimo periodo di tempo la fascia da capitano.

In questo ha certamente aspettato troppo la dirigenza nerazzurra, oltre al fatto che non sussistevano le giuste condizioni economiche per trattenere il roccioso centrale slovacco anche una volta su territorio italiano. Oltre Skriniar, però, il Paris Saint-Germain avrebbe in mente un altro colpo da piazzare a danno dell’Inter la prossima estate.

Calciomercato Inter, anche Galtier su Thuram

Secondo le ultime novità di mercato, il tecnico dei parigini Christophe Galtier avrebbe palesato l’intenzione di aumentare il parco offensivo con l’innesto di Marcus Thuram, già obiettivo dell’Inter da un paio d’anni.

Il calciatore francese tornerebbe in madrepatria dopo l’esperienza formativa al Borussia Monchengladbach, ove ha raggiunto un livello di importanza tale da suscitare in più di una rivale europea l’interesse per il colpo assoluto. Il PSG, in questo quadro ipotetico, sarebbe tuttavia l’indiziata principale perché economicamente ben piazzata rispetto all’Inter. La dirigenza potrebbe infatti proporre all’entourage del calciatore un contratto da circa 6 milioni di euro stagionali – ben superiori a quelli offerti dai nerazzurri – per la durata di cinque anni, dal valore complessivo di circa 30 milioni di euro. Un investimento che vale tutta la spesa: l’ennesima beffa del PSG ai danni di Simone Inzaghi.

Galtier balla in panchina: spunta l’idea Allegri

Nel caso in cui il PSG non dovesse raggiungere neppure questa stagione l’obiettivo di vittorie minime in Francia, così come quello della Champions League, il tecnico Galtier potrebbe perdere il proprio posto in panchina.

In sua vece potrebbe essere chiamato Massimiliano Allegri, fedelissimo di Campos. A tal proposito l’ospite della trasmissione in diretta streaming TvPlay, Massimiliano Gallo, ha dichiarato esplicitamente che il tecnico dei bianconeri non è apprezzato perché diverso dalla massa: “Non si è omologato al calcio moderno. Lui fa parte di quella ristretta cerchia di allenatori, come Mourinho e Ancelotti, che giocano ancora con le vecchie regole. Contano i gol, nient’altro. Lui si è anche trovato nel mezzo della tempesta che ha travolto la Juventus e nonostante questi, senza i 15 punti di penalizzazione, sarebbe secondo”.