Colpo a prezzo dimezzato: l’Inter ‘tifa’ per la retrocessione

Il club nerazzurro spera che i rivali spagnoli possano fare l’ennesimo passo falso in stagione, per ambire alla svendita del centrocampista statunitense già obiettivo a gennaio

Il percorso dell’Inter nel corso di questo campionato, al netto di qualche scivolone iniziale contro le altre big italiane, può essere definito piuttosto positivo. Certo, il Napoli ha saputo fare di meglio: i partenopei sono votati alla vittoria finale dello Scudetto, mentre i nerazzurri sperano fino all’ultimo che si possa recuperare un po’ di terreno. L’obiettivo qualificazione in Champions League, invece, resta di primaria importanza anche per la prossima stagione.

Chi al contrario della squadra di Simone Inzaghi non se la sta passando affatto bene è il Valencia dell’ormai ex Rino Gattuso. Il club spagnolo è a serio rischio retrocessione, l’epilogo più triste in cui un club tanto rinomato potesse mai sperare. E nell’eventualità in cui questo scenario dovesse diventare realtà, allora l’Inter potrebbe persino sorridere. Brutto da dire, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe seriamente approfittare della svendita dell’organico per ambire al cartellino di uno dei centrocampisti maggiormente richiesti a seguito della disputa del Campionato del Mondo in Qatar.

Calciomercato, Musah tra Inter e Premier? Destino in mano al Valencia

Si tratta di Yunus Musah, statunitense classe 2002, finito sotto osservazione delle big europee. Il suo cartellino vale all’incirca 30 milioni di euro, ma potrebbe subire una netta inflessione nei prossimi mesi toccando addirittura i 15 milioni.

Un prezzo di favore del quale Marotta approfitterebbe ben volentieri per donare ad Inzaghi l’ennesimo elemento di prospettiva, che possa fungere da alternativa in reparto mediano già folto di grandi personalità. L’ostacolo maggiore sarebbe rappresentato soltanto dalla Premier League: in Inghilterra molti fanno sul serio per i giovani talenti come lui e sarebbero disposti a sborsare qualsiasi cifra pur di averlo. Nulla con cui l’Inter potrebbe mai competere.