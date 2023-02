Come Perisic, la Premier lo porta via all’Inter: affondo da 40 milioni

Da grande prospetto in Serie A al possibile approdo in Inghilterra, ecco il destino quasi segnato per il talento di proprietà dell’Atalanta che piace a Inter e Juventus

È trascorso quasi un anno dalla cessione ufficiale di Ivan Perisic al Tottenham. Un colpo unico nel suo genere per Antonio Conte, senza aver sborsato neppure un centesimo per il cartellino di uno dei calciatori più influenti dell’Inter delle ultime due stagioni. Purtroppo, però, questo è il fascino della Premier League che strappa continuamente i fuoriclasse dalle altre leghe estere.

L’incubo potrebbe persino ripetersi, ma a condizioni differenti. L’Inter sarebbe alla ricerca di un valido difensore di prospettiva che possa non soltanto prendere il posto di Milan Skriniar dal prossimo giugno, ma diventare anche qualcuno in futuro. Un calciatore su cui investire e che possa far fruttare lo sforzo economico, certamente pesante sulle casse societarie in questo preciso momento storico. Giorgio Scalvini poteva essere una validissima opzione. Eppure da un lato c’è l’Atalanta a tirare il freno sull’operazione, perché non disposta a cedere al ribasso un calciatore tanto importante per Gian Piero Gasperini. Dall’altro lato, invece, ci sarebbe proprio una lunghissima lista di club inglesi pronti a strapparlo alle giuste condizioni.

Scalvini tra Serie A e Premier League: “Mi piacerebbe giocarci”

Stando alle ultime dichiarazioni, il calciatore avrebbe grande voglia di mettersi in gioco in una realtà simile a quella di Premier. “Credo sia il miglior campionato che ci sia, per intensità. Una volta in carriera, non so quando, mi piacerebbe giocarci”.

Un appello rivolto soprattutto a chi, delle inglesi, potrebbe permettersi almeno 40 milioni di esborso cash per far felice la dirigenza dell’Atalanta. Ad oggi si tratta proprio del Tottenham di Conte, ancora alle prese con qualche criticità nel reparto difensivo, ma anche Leicester City, Newcastle United (del fondo ‘Pif’, ndr) e West Ham. Fari puntati anche su Atletico Madrid e Bayern Monaco.