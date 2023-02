Dalla Germania l’alternativa a Calhanoglu: scambio con Gosens

Robin Gosens continua ad essere l’alternativa di lusso a Federico Dimarco. Lo spazio è poco e dalla Germania potrebbero tornare all’assalto. Idea di scambio

A gennaio 2022 l’Inter ha scommesso molto su Robin Gosens, che era reduce da un infortunio importante e che infatti ci ha messo tempo per provare ad entrare nei meccanismi nerazzurri. Dimarco però rappresenta una concorrenza spietata.

L’esterno tedesco ha incontrato diverse difficoltà di adattamento, prima per il dualismo impossibile da vincere con lo scatenato Perisic, e poi per quello attuale con l’ottimo Dimarco, senza dimenticare una condizione fisica che ci ha messo tempo a tornare al top. Lo stesso Gosens di recente al sito della UEFA ha ammesso di essere uscito dalla sua comfort zone accettando la sfida interista: “È stata sicuramente una sfida molto grande per me a livello mentale. Mi ha portato fuori dalla mia zona di comfort. È sempre difficile decidere di lasciare la tua zona di comfort per provare qualcosa di nuovo. Stavo molto bene all’Atalanta. Abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere per il club, non in termini di titoli, ma in termini di traguardi. Lasciarsi tutto alle spalle per una nuova avventura è, ovviamente, un grosso problema a livello mentale. Arrivi in un nuovo club e praticamente inizi da zero”. Il suo percorso ora sta provando a compierlo ma spesso il suo profilo è finito in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, Gosens-Leverkusen con un’idea di scambio: il rilancio dell’ex genoano Amiri

Gosens per ora resta l’alternativa di lusso a Dimarco, che dal canto suo sta mettendo insieme una grande stagione. Non sono mancate anche alcune prestazioni interessanti del laterale teutonico che in estate fu accostato ad un approdo in patria.

Si parlava del Bayer Leverkusen, club che potrebbe anche tornare alla carica nei prossimi mesi. La prossima finestra estiva potrebbe essere decisiva per il destino di Gosens che non è di certo incedibile. La compagine tedesca per arrivare all’ex atalantino stavolta potrebbe anche provare ad intavolare uno scambio, mettendo sul piatto un centrocampista di talento ed in ripresa come Nadiem Amiri, che ha avuto un breve trascorso anche al Genoa senza lasciare il segno. Il classe 1996 si sta rivelando un jolly della mediana del Bayer ed ha anche messo a referto tre gol, pur non essendo un titolare inamovibile. All’Inter potrebbe essere una buona alternativa di qualità a Calhanoglu, fermo restando che i nerazzurri per Gosens gradirebbero monetizzare.