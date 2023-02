Strada libera per l’Inter, ma va al Napoli: Spalletti ‘gode’

Il fantasista era uno degli obiettivi di mercato dell’Inter del passato, poi il Napoli ha anticipato la concorrenza sul più bello. Ora è uno degli elementi migliori di Spalletti

Sono trascorsi ormai quasi quattro anni dall’ultima volta in cui l’Inter ha tentato l’affondo per il fantasista, all’epoca sotto contratto con il Fenerbahce. Si trattava di un’operazione abbastanza economica, intorno ai 15 milioni di euro, rilanciata anche dall’ex centravanti Goran Pandev.

Il destino di Eljif Elmas, però, è stato tutt’altro che a tinte nerazzurre. Piero Ausilio ha lasciato correre, fiondandosi sul profilo di Nicolò Barella. Il calciatore macedone è stato poi preferito dal Napoli di Aurelio De Laurentiis che, con la solita perspicacia e lungimiranza, ha visto nei suoi occhi un potenziale inespresso. Fino a questo momento. Perché dall’alto delle sue crescenti presenze in campionato, Elmas sta convincendo tutti della propria forza ed intelligenza tattica. Si tratta di un dodicesimo uomo estremamente efficace per Luciano Spalletti, specialmente quando subentra dalla panchina. Sembra quasi che riesca a segnare sempre, se schierato in questo modo. Carta jolly di assoluto prestigio, soprattutto per il calcio spumeggiante in ambito europeo.

Calciomercato, Elmas occasione sfumata: rimpianto Inter

Per l’Inter si parla oggi di un piccolo, grande rimpianto. Una delle tante stelle perdute strada facendo, nelle migliaia di operazioni iniziate e mai portate a compimento. Se Inzaghi lo avesse avuto con sé in questa Inter probabilmente lo avrebbe sfruttato come mezz’ala di rinforzo, non potendolo schierare propriamente come trequartista per evidenti limitazioni dettate dall’impianto tattico del 3-5-2.

La sua duttilità, però, avrebbe potuto permettere al tecnico piacentino di impiegarlo anche come esterno. Pecca di qualità difensive, ma è dato per assodato che avrebbe apportato nuovi spunti in fase realizzativa e di costruzione della manovra.