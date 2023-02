INTERLIVE | Tentativo per Pavard: l’offerta in extremis dell’Inter

Retroscena clamoroso su Pavard. L’Inter ha provato ad affondare il colpo per il francese ma non c’è stato nulla da fare. Tutta colpa sua e anche di Skriniar

E’ ormai noto a tutti cosa sia accaduto nello scorso finale di gennaio tra Milan Skriniar e l’Inter. I nerazzurri hanno provato in più e più circostanze ad ottenere il sì dello slovacco per il rinnovo di contratto, ma il classe ’95 è stato irremovibile su questo.

L’ex Sampdoria non ne ha minimamente voluto sapere e ha, dunque, dato piena disponibilità al Psg: club con cui ha già siglato un pre-contratto nello scorso mese e che andrà in vigore a partire dal prossimo luglio. Comprensibile, dunque, il dispiacere che regna sui volti della dirigenza nerazzurra per tutto questo (recentemente è stato anche lo stesso Ausilio a ribadirlo). L’Inter si è fortemente detta rammaricata di questa cosa, al punto che ora è obbligata a dover trovare un degno sostituto dello slovacco in questi mesi a venire. Tra i tanti nomi è sorto fuori, per l’appunto, anche quello di Benjamin Pavard.

Il giovane difensore ‘tuttofare’ è legato al fianco del Bayern Monaco sino a giugno 2024. Il francese aveva, infatti, attirato la forte attenzione da parte dell’Inter per via delle sue duttili caratteristiche che gli consentono di agire sia da difensore centrale che, all’occorrenza, anche da terzino (ruolo che ha spesso e volentieri impiegato in passato). L’ex Stoccarda interessava non soltanto in ottica di gennaio, ma anche di giugno. A malincuore, però, non c’è stato nulla da fare per Marotta e Ausilio: con la seguente trattativa che è destinata a non decollare nemmeno nella prossima estate.

Calciomercato Inter, clamoroso retroscena su Pavard: no secco del difensore al suo approdo a Milano

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, negli ultimissimi giorni del mercato invernale l’Inter ha provato a mettere seriamente le mani su Benjamin Pavard, offrendo al Bayern Monaco uno scambio alla pari con Skriniar.

Zero speranze però: la trattativa non è mai decollata, col conseguente no da parte del calciatore che non ne ha, minimamente, voluto sapere a proposito di un suo potenziale trasferimento a Milano. L’operazione non si è, poi, potuta concludere anche per via della posizione di Skriniar, il quale aveva già chiuso assieme al Psg. Come già preannunciato, inoltre, Pavard è in scadenza nel 2024 assieme ai bavaresi e potrebbe sì lasciare la Germania, ma solamente per poter approdare in Spagna. Sogna, infatti, il Barcellona.