Bologna-Inter, doppia tegola per Inzaghi: perde due titolarissimi

Il tecnico piacentino farà a meno di due elementi importanti della rosa nella sfida imminente contro il Bologna, pronti i sostituti

L’Inter ha preparato con attenzione la delicatissima trasferta sul manto erboso dello Stadio Dall’Ara di Bologna al solo scopo di non perdere ulteriore terreno sulla capolista Napoli, sempre più sola nella rincorsa allo Scudetto di Serie A.

Al fine di raggiungere tale traguardo, Inzaghi ha indubbiamente bisogno dell’apporto di ciascuno dei propri elementi in rosa. Dopo aver recuperato a pieno Marcelo Brozović che dovrebbe quindi figurare dal primo minuto contro gli emiliani, il tecnico ha tuttavia da fronteggiare una doppia emergenza a poche ore dal fischio d’inizio del match.

Doppio out per l’Inter, ecco Darmian e Gosens

Saranno infatti assenti Milan Skriniar e Federico Dimarco per infortunio. Il centrale slovacco è alle prese con una lomboglutalgia sinistra, mentre l’esterno risente di un sovraffaticamento muscolare nella zona addominale.

Al loro posto Inzaghi dovrebbe far figurare Matteo Darmian come braccetto difensivo di destra, coadiuvato da Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Lungo l’out di sinistra invece correrà Robin Gosens all’ennesima occasione da titolare, nella speranza che possa sfruttarla per rilanciare il proprio nome dopo questa turbolenta annata in nerazzurro. Difficile che una buona prestazione possa comunque scacciar via le insistenti voci di mercato che lo riportano direttamente in Bundesliga, con qualche altro club europeo disposto a mettersi in coda nel tentativo di strappare il suo cartellino dalle mani di Giuseppe Marotta la prossima estate.