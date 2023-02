Bologna-Inter, ora è UFFICIALE: Thiago Motta senza Arnautovic

By

Il tecnico del Bologna ha diramato la lista dei convocati in occasione dell’impegno casalingo contro l’Inter, non figurerà il centravanti austriaco

È passata all’incirca una settimana dal piccolo battibecco avvenuto nel corso della sessione d’allenamento tra Thiago Motta e Marko Arnautovic. Quest’ultimo, fra l’altro, era già a rischio presenza in campionato per condizioni fisiche piuttosto precarie. Infine i due avvenimenti sembrano essersi congiunti proprio in occasione dell’impegno casalingo al Dall’Ara contro l’Inter.

L’ex calciatore nerazzurro, oggi tecnico del Bologna, ha infatti deciso di escludere il proprio centravanti dalla lista dei convocati per l’imminente partita di campionato di domani. Oltre a lui, non figurano neppure Bonifazi e Zirkzee. A seguire l’elenco dei nomi scelti da Thiago Motta.

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano, Pyyhtia

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Raimondo