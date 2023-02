Offerta a zero: l’esperto di Mondiali per il dopo Handanovic

L’Inter va a caccia del vice Onana. Ecco che spunta fuori un altro possibile nome. Svelati tutti i possibili scenari

A differenza di quanto accaduto nel resto degli altri campionati, dove in Premier League non si è letteralmente badato a spese, in Serie A sono state portati a termine, quasi ed esclusivamente, operazioni in prestito con diritto nello scorso mercato di gennaio.

A onor del vero, infatti, in Inghilterra sono stati spesi la bellezza di 922 milioni di euro, di cui 288 di questi sono del Chelsea, mentre in Italia soli 31,22 milioni. Sinonimo, quindi, che tra questi due campionati c’è ancora un abisso: non soltanto sul piano tecnico-tattico ma anche sull’aspetto economico. E’ vero, in Serie A non è stato sicuramente un mercato entusiasmante, ma resta comunque da sottolineare il fatto che sono arrivate, ad ogni modo, nuove importanti conoscenze nel massimo campionato italiano.

Da Solbakken a Diego Llorente della Roma, passando anche per Jesé Rodriguez e Thauvin, rispettivamente di Samp e Udinese, fino ad arrivare anche all’ingaggio a sorpresa di Cyril Ngonge del Verona e Guillermo Ochoa della Salernitana. Proprio quest’ultimo, infatti, ci aveva abituato a farsi vivo nel periodo antecedente ad ogni Mondiale. In tanti lo ricordano, non a caso, nelle vesti di estremo difensore del Messico. Fu egli stesso a farsi conoscere da tutto il Mondo nell’allora 2014: compiendo innumerevoli parate.

Nonostante sia approdato nel nostro campionato un solo mese fa, quindi, ‘Memo’ Ochoa è riuscito nell’intento di attirare tutta l’attenzione su di sé. E’ stato fino a due sole giornate fa che il classe ’85 era entrato in possesso delle vesti da numero uno dei campani (solo momentaneamente, però). Una volta di rientro da quel suo brutto infortunio, è stato lo stesso Sepe a tornare a difendere i pali della Salernitana. Proprio per questo, non è da escludere un presunto addio dell’ex Standard Liegi a fine stagione. A poterci fare un pensierino potrebbe essere l’Inter.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Ochoa a zero: è lui uno dei papabili candidati per il dopo Handanovic

Tra i nomi dell’eventuale post Handanovic, non rientra solo Neto ma anche quello di Guillermo Ochoa, in scadenza a fine anno.

E’ vero, quello dell’ex Fiorentina e Juve resta uno dei maggiori indiziati a poter far meta in quel di Appiano nel prossimo giugno – qualora lo slovacco non dovesse rinnovare, chiaramente – ma nonostante questo, all’intera dirigenza nerazzurra verranno, comunque, proposti diversi profili nei mesi a venire. Uno di questi potrebbe essere proprio quello dell’attuale numero 13 della Salernitana, ora come ora relegato in panchina.

L’Inter è, infatti, alla ricerca di un estremo difensore di esperienza: che accetti di fare da secondo portiere ad Onana, che abbia un ingaggio basso, ma soprattutto che rappresenti un’importante occasione a zero e, a quanto pare, Ochoa è in possesso di tutti questi requisiti.