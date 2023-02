Kondogbia-Thuram-Dimarco: un intreccio sorprendente

Marcus Thuram è tra i papabili obiettivi di casa Inter per la prossima estate già da qualche tempo ma un intreccio col suo agente potrebbe aprire anche ad altre strade

Non è un mistero che su Marcus Thuram ci sia da qualche tempo anche l’Inter, che monitora la situazione dell’attaccante francese in scadenza a giugno 2023. Il nazionale transalpino dirà addio al Borussia Moenchengladbach in estate proprio dopo la sua migliore annata.

Stagione da incorniciare quella del figlio del grande Lilian che la scorsa settimana ha anche segnato una rete molto pesante che ha deciso il 3-2 tra la sua squadra e il Bayern Monaco, che è nell’elenco delle sue estimatrici. Lo score di Thuram jr è quindi in aumento ed attira alcune società, tra le quali la stessa Inter, affascinata dalla possibilità di prelevarlo a costo zero. Lo stesso Roland Virkus, direttore sportivo del Gladbach nei giorni scorsi ha sottolineato come il club teutonico abbia deciso di mollare la presa sul proprio attaccante, che quindi si trasferirà in estate altrove. Un intreccio quello che riguarda Thuram e l’Inter da cui i nerazzurri potrebbero anche partire per intavolare un’altra tipologia di trattativa.

Calciomercato Inter, intreccio Kondogbia: sullo sfondo suggestione Dimarco

L’agente d Thuram è lo stesso di Geoffrey Kondogbia, mediano centrafricano che ha avuto un passato anche all’Inter. Nei colloqui per l’attaccante potrebbe uscir fuori anche il nome del calciatore dell’Atletico Madrid, che in Spagna potrebbe essere arrivato al capolinea.

A 30 anni il calciatore ex Monaco potrebbe essere a caccia di una nuova avventura visto il contratto in scadenza 2024, che quindi in estate sarebbe ad un solo anno dalla fine. L’agente, in comune con Thuram, potrebbe quindi far saltar fuori anche il profilo di Kondogbia in ottica interista, con l’Atletico che lo valuta sui 6/7 milioni di euro. Non va accantonata quindi la strada della Serie A, campionato che ha già vissuto nel periodo interista tra il 2015 e il 2017, quando arrivò dietro altissimo pagamento al Monaco, senza però lasciare un grande ricordo prima di rilanciarsi altrove.

In merito alla questione lo stesso Atletico Madrid potrebbe offrire il centrocampista centrafriacno con cittadinanza francese per provare ad arrivare a Federico Dimarco, out col Bologna per un affaticamento muscolare e obiettivo che farebbe felice Diego Simeone per la fascia sinistra della sua squadra. Vista anche la differenza di valutazioni, l’Atleti potrebbe provare ad affrontare la questione con soldi ed uno scambio con protagonista Kondogbia che nell’ultimo periodo sta giocando meno.