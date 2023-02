Via Mourinho e ‘offerta’ a zero all’Inter: i dettagli

Se José Mourinho dovesse andare via da Roma, un simile destino potrebbe riproporsi anche per quanto riguarda il Gallo Belotti. L’attaccante non ha mai fatto mistero di essersi trasferito nella Capitale per essere allenato dallo Special One

Quindi, senza Mou, Belotti non avrebbe più legami forti nel club: il contratto, che scade a giugno, presenta un’opzione di prolungamento di un anno, esercitabile solo dal calciatore.

Il ventinovenne Andrea Belotti, a quel punto, sarebbe libero di trasferirsi a zero altrove. Ma dove? Tante squadre lo inseguono in Serie A e non solo. Ma l’ex Torino non ha ancora capito cosa vuole. Da un lato vorrebbe avere la garanzia di giocare titolare, dall’altra spera ancora di potersi misurare con una squadra di prima fascia.

I suoi agenti, a quanto pare, lo stanno già offrendo in giro. E presto potrebbero sondare anche l’interesse dell’Inter, che negli anni scorsi ha più volte tentato di acquistare il ragazzo. Certo, tutto dipende da come si concluderà la stagione della Roma, da quanto Belotti riuscirà a incidere e a trovare spazio. E poi da cosa farà l’allenatore portoghese. Se Mourinho andrà via, potrebbero seguirlo a ruota Dybala, Smalling e anche Belotti.

Intanto, il Gallo, ha finalmente cominciato a raccogliere qualche risultato. In Europa League è stato autore del goal che, al 33′, ha sbloccato la sfida dell’Olimpico tra Roma e Salisburgo. La rete che, insieme a quella di Dybala, ha permesso ai giallorossi di ribaltare il risultato dell’andata e di approdare agli ottavi di finale della Coppa. Al termine della sfida, Belotti ha rilasciato dichiarazioni che sembrano esprimere ancora un po’ di disagio.

“Credo questa sia la mia partita migliore da quando sono qui“, ha spiegato il Gallo. “Sapevamo quanto fosse importante, l’abbiamo preparata bene sia a livello tattico che mentale. Qualificazione meritatissima… Devo dire che all’inizio ho trovato un po’ di difficoltà nell’ambientarmi, soprattutto a livello fisico, non avendo fatto il ritiro con la squadra. Poi gli infortuni quando mi stavo riprendendo mi hanno ributtato giù. Ma ho sempre lavorato e ora sto davvero bene. Se c’è da fare la guerra io sono pronto a fare la guerra“.

Se va via Mourinho…

L’Inter potrebbe davvero puntare su Belotti? L’impressione è che quel treno sia passato. I nerazzurri ci hanno provato davvero nel 2017, ma il Torino rifiutò ogni tipo di approccio. A zero, in caso di emergenza, potrebbe anche essere un profilo da prendere in considerazione. Ma di certo non sarebbe la prima scelta per i dirigenti nerazzurri.

Nelle ultime ore, la squadra che sembra più forte su Belotti è la Salernitana. Iervolino sogna in grande in vista della prossima stagione. In caso di permanenza in serie A, il club granata ha già deciso di fare almeno un tentativo per portare Andrea Belotti dalla Roma a Salerno. Con la squadra campana potrebbero muoversi anche la Fiorentina, l’Hellas e il Bologna. E poi c’è il Milan, dove ci sono da anni grandi estimatori del Gallo, magari un po’ risentiti dal fatto che non abbia mai aperto alla loro corte.

E l’Inter? In attacco, a zero, il nome è sempre lo stesso: Marcus Thuram. E i dirigenti interisti punteranno tutto sul francese. L’altro sogno è Firmino, che però sembra orientato a rinnovare. Se proprio si dovrà spendere lo si farà per ottenere un altro anno di prestito per Lukaku. Poi piace Kolo Muani attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. I tedeschi lo hanno acquistato l’estate e sono soddisfatti del suo rendimento, ma non hanno chiuso a una cessione.

La valutazione è alta: 50 milioni. L’Inter, però, potrebbe proporre un tris di nomi per prendere Kolo Muani senza sborsare un euro. E cioè, Robin Gosens, Valentino Lazaro e Martìn Satriano. Andrea Belotti è l’ultima spiaggia.