Lautaro all’attacco: “Così non andiamo da nessuna parte”

Lo sfogo del centravanti nerazzurro ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post partita di Bologna: “Chiedo scusa ai tifosi, manca continuità”

A margine della sconfitta rimediata dall’Inter contro il Bologna presso lo Stadio Dall’Ara dell’omonimo capoluogo emiliano, Lautaro Martinez ha dato sfogo al proprio sentimento di delusione per la prestazione ed il mancato risultato raggiunto.

“Parlare a caldo potrebbe essere sbagliato, ma penso che giocando così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare atteggiamento e avere maggiore continuità di risultati: abbiamo giocato bene in Champions, poi arriviamo qui e facciamo una brutta figura. Non va bene. Dobbiamo pedalare, alzare il livello”, ha lamentato Lautaro.

Lautaro a nome della squadra: “Chiedo scusa ai tifosi”

“Il Bologna ha una grande squadra e ha meritato di vincere, il fatto che il campo fosse in cattive condizioni non è una giustificazione. Lo era anche il meteo. Ora mi trovo qui a chiedere scusa ai nostri tifosi che ci supportano sempre in gran numero“, ha poi aggiunto il ‘Toro’ in diretta su ‘Sky Sport’.

“Quel che sto dicendo qui l’ho detto anche ai miei compagni nello spogliatoio. Io lavoro sempre per l’Inter, do il massimo in ogni partita. Poi a volte la palla entra, a volte no. Ora siamo a meno diciotto dal Napoli, non va bene per niente“, ha concluso il centravanti argentino.