Fatal Bologna per l’Inter: decide Orsolini, si salvano in pochi

Nessuna reazione dopo il gol dei padroni di casa e al ‘Dall’Ara’ arriva la settima sconfitta in campionato, la quinta in trasferta

Come la stagione scorsa l’Inter cade al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna. Squadra scarica sul piano mentale e fisico, nessuna reazione dopo lo svantaggio e così arriva la settima sconfitta in campionato, la quinta in trasferta.

Inter presa a pallonate nei primi venti minuti. Segna Barrow, ma Dominguez – in offside – oscura la visuale a Onana e Orsato, grazie al Var, annulla. Poi Soriano, vera arma tattica di Thiago Motta, prende l’incrocio. Dall’altra parte Lautaro sfiora il gol di testa. Nella ripresa sprecano Calhanoglu e Lukaku e il Bologna, sfruttando il pasticcio tra D’Ambrosio e Barella e l’errato schieramento della difesa, punisce: Schouten innesca Orsolini che fa 1-0 al quarto d’ora dal termine. Ai padroni di casa basta e avanza, perché gli uomini di Inzaghi non hanno reazione. Solo gran confusione e palle buttate in mezzo. Dopo la vittoria pesante col Porto, ecco la settima sconfitta in campionato. Pazza Inter, il posto per la Champions del prossimo anno sarà tutt’altro che scontato.

Pagelle e tabellino Bologna-Inter

TOP (Nessuno)

FLOP



DUMFRIES – Spesso ne ha due da affrontare, Cambiaso e Soriano, ma dimostra ancora una volta scarso coraggio. Solo un amatore, o meglio un ‘pazzo’ può dare 40 milioni per il suo cartellino.

D’AMBROSIO – Entra male e finisce peggio combinando un bel pasticcio da cui nasce il gol bolognese.

BARELLA – Il pasticcio di D’Ambrosio è anche il suo. Entra a match in corso volendo risolverla da solo. Accade l’effetto contrario.

GOSENS – Tutto bene (sarebbe stato il migliore in campo) fino all’errore pesantissimo, di posizione nell’1-0. Bastoni era tutto avanti per appoggiare la fase d’attacco, quindi lui almeno un po’ avrebbe dovuto stringere su Orsolini. Invece lascia solo Acerbi in mezzo a due.

BROZOVIC – Sbaglia un paio di palloni che potevano rivelarsi pesanti. In sofferenza, non prende mai possesso della mediana.

CALHANOGLU – Soffre più di tutti la pesantezza del campo, non trovando mai la posizione giusta. Si sbraccia alla Barella.

INZAGHI – Dimostra poco coraggio: sullo 0-0 poteva giocarsela con le tre punte, anziché fare il classico cambio attaccante per attaccante. Anche il punto a cosa sarebbe servito?

BOLOGNA-INTER 1-0

76′ Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Posch 6,5, Sosa 6, Lucumi 7, Cambiaso 7; Schouten 7 (87′ Medel), Dominguez 7; Orsolini 7,5 (87′ Aebischer s.v.), Ferguson 7 (83′ Moro s.v.), Soriano 7,5 (83′ Kyriakopoulos s.v.); Barrow 6 (87′ Raimondo s.v.). All.: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Onana 6,5; Darmian 6, De Vrij 6 (46′ Acerbi 6,5), Bastoni 6; Dumfries 4 (67′ D’Ambrosio 5), Mkhitaryan 6 (63′ Barella 5), Brozovic 5 (82′ Carboni s.v.), Calhanoglu 5, Gosens 5; Lukaku 6 (63′ Dzeko 6,5), Lautaro Martinez 6,5. All.: Simone Inzaghi

ARBITRO: Orsato di Schio

AMMONITI: De Vrij, Dumfries, Dominguez