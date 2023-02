30 milioni e Onana ceduto: ritorno a sorpresa tra i pali dell’Inter

Non solo Dumfries e Brozovic, anche il camerunense potrebbe dire addio in estate a fronte di un’importante offerta. Svelati i suoi papabili sostituti

‘E’ una testa calda, si è bravino ma non dà chissà quali garanzie’: questo si era detto inizialmente all’arrivo di Andre Onana a Milano ed è ciò che confermiamo, solamente in parte, ad oggi.

E’ vero, il classe ’96 avrà pure un carattere estroso, che l’ha tra l’altro portato ad essere escluso momentaneamente dalla propria Nazionale, ma nonostante questo sa come rendersi protagonista in campo e, soprattutto, tra i pali. Quella di Onana è stata, infatti, una piacevole sorpresa: non soltanto per via di quella squalifica che l’ha tenuto al di fuori del terreno di gioco per un anno di tempo e passa e che non dava, quindi, assolute certezze sul suo rendimento, ma ancor di più per il fatto che è stato rilevato a parametro zero.

Già 12 i clean-sheet stagionali raccolti dall’Ajax, con ‘sole’ 21 reti subite in appena 24 gare disputate. E’ questo ciò che recita ad oggi la tabella di marcia di Onana: che da quando è entrato in possesso delle vesti da numero uno nerazzurro non s’è n’è più disfatto. L’Inter lo reputa sicuramente al centro del progetto ma nonostante questo, in caso di un’importante offerta, potrebbe comunque arrivare a trattare la cessione del proprio attuale numero 24.

In uscita ci sono già finiti i nomi di Dumfries e, per ultimo, quello di Brozovic. I nerazzurri sono, infatti, chiamati a dover fare cassa in quanto c’è ancora quel debito da 120 milioni di euro da risanare (con un primo attivo da 60 milioni di euro che dev’essere registrato entro il 30 giugno). In tal senso, quindi, occhio ad un’eventuale ed ipotetica cessione di Onana, il quale ha già attirato l’attenzione di diversi club europei, Barcellona incluso. Chi lo sostituirebbe nel caso? Aprite per bene gli occhi, perché ve lo sveliamo subito.

Calciomercato Inter, occorrono 30 milioni per l’addio di Onana: occhi su Di Gregorio e non solo

Qualora dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ dovesse presentarsi un’offerta attorno ai 25-30 milioni di euro per Onana, visto e considerato che è stato acquistato a zero, l’Inter potrebbe dare seriamente il proprio via libera alla sua potenziale cessione, in quanto sarebbe tutta plusvalenza.

Tre i nomi del suo eventuale sostituto: non solo Vicario e Carnesecchi in pole, ma attenzione anche a Michele Di Gregorio del Monza, il quale si sta rendendo protagonista di ottime cose (già 7 reti inviolate in stagione). I brianzoli lo hanno, infatti, riscattato dall’Inter nella scorsa estate: dove vi era presente, in quell’accordo, l’opzione riguardante il suo obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro in caso di promozione in Serie A da parte del club presieduto da Berlusconi.

Ciò che sorprende, poi, non è soltanto la sua giovane età e la sua bravura nel gestire palla tra i piedi, ma anche il fatto che sia riuscito a ‘scalzare’ un affermato portiere come Cragno (spedendolo, di fatto, in panchina). A poter facilitare il suo eventuale ritorno, potrebbero essere gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società.