Mega assalto a Barella: 100 milioni con contropartita

Soldi e proposta di scambio a sorpresa in arrivo per l’Inter. Ecco chi vuole provare a fare sul serio per il centrocampista cagliaritano

Un inizio di stagione da urlo quello di Nicolò Barella: che è riuscito a raccogliere, nel periodo di ottobre, la bellezza di 3 gol e 1 assist in sole 5 gare. La cosa ancor più sorprendente, poi, è stata che il classe ’97 ha messo a referto quelle tre reti consecutivamente.

Difficilmente era accaduto, prima d’ora, ad un centrocampista e, non a caso, si è trattato della primissima volta anche per Nicolò Barella: che è così riuscito nell’intento di raggiungere questo piccolo-grande traguardo. E’ vero, da quel momento in poi, l’ex mezz’ala del Cagliari è andato un po’ in riserva, ma nonostante questo, prova sempre e comunque a dare tutto sé stesso in campo. Più che azzeccato il soprannome di ‘Duracell’ (appellativo che gli venne attribuito quando ancora giocava in Sardegna). L’attuale numero 23 dell’Inter corre, si sbatte continuamente, ma soprattutto, tenta di mettere al servizio del compagno la miglior giocata possibile.

Già 7 gli assist complessivi accumulati in stagione, a cui si aggiungono poi altre 6 buone reti. E’ stato con questi numeri, non a caso, che Barella continua a mantenere vivo l’interesse di alcuni dei più blasonati club d’Europa nei suoi confronti. Tra questi, non c’è soltanto il Real Madrid, bensì, anche il Liverpool. Jurgen Klopp lo stima, ormai, da moltissimo tempo e, qualora dovesse restare a sedere su quella panchina anche nella prossima annata, potrebbe seriamente continuare a chiedere, a spron battuto, l’ingaggio del cagliaritano: costringendo così l’intera dirigenza dei ‘Reds’ a provare a farsi avanti, nel caso, con questa eventuale ed ipotetica offerta.

Calciomercato Inter, il Liverpool non molla Barella: soldi più idea di scambio con Fabinho

Per via del progetto di ringiovanimento della propria rosa a cui il Liverpool è chiamato a far fronte – e che porterà, di conseguenza, ad una vera e propria rifondazione – gli stessi ‘Reds’ potrebbero finire per fiondarsi su Nicolò Barella nei prossimi mesi.

Il classe ’97 è un prospetto che gli inglesi monitorano da diverso tempo e, nonostante abbia una valutazione che si aggira all’incirca tra i 90 e 100 milioni di euro, questa cosa non spaventa minimamente l’intera dirigenza del Liverpool: la quale, eventualmente, potrebbe anche pensare di inserire una presunta contropartita per provare a mettere definitivamente le mani su ‘Barellino’. In tal senso, occhio a Fabinho. In Inghilterra, danno per partente il metronomo brasiliano a fine stagione…Che potrebbe così dire, prematuramente, addio a Klopp nonostante quel contratto che lo vedrebbe legato al suo fianco sino a giugno 2026.

L’Inter direbbe comunque no all’inserimento di un’eventuale ed ipotetica contropartita tecnica. Barella non è considerato in uscita dai nerazzurri e qualora dovesse lasciare Milano, Marotta e i suoi arriverebbero a prendere in considerazione, solo ed esclusivamente, offerte puramente in cash da circa 100 milioni di euro. E’ questa la linea sulla quale la ‘Beneamata’ vuole proseguire. Stesso discorso adottato per Lautaro, anche lui stimato moltissimo dal tecnico tedesco.