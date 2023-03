Strada spianata col Barcellona: accordo da 25 milioni più bonus

Il centrocampista, accostato anche all’Inter in vari momenti della stagione, potrebbe volare in Premier facendo contento Xavi

Nonostante la sconfitta subita dall’Almeria nell’ultima giornata di campionato de La Liga, il Barcellona resta saldo al primo posto in classifica con sette punti di vantaggio sull’inseguitrice nonché Campione d’Europa uscente Real Madrid.

La voglia di Xavi di imporsi in Spagna come allenatore è crescente, ma ha bisogno di ogni briciolo d’energia da parte dei suoi uomini per poter rendere questo desiderio realtà. Alcuni non hanno avuto modo di esprimere il proprio gioco per diverse motivazioni, sia di carattere atletico che tattico, pertanto potrebbe essere giunto il momento anche per loro di dare un contributo concreto alla causa blaugrana. Anche Franck Kessié, uomo mercato per eccellenza nei mesi passati, potrebbe finalmente tornare utile a Xavi. Eppure il tecnico spagnolo avrebbe per lui altri piani. Il Barcellona sarebbe infatti contento di monetizzare la sua cessione, ma non è l’interesse dell’Inter a stuzzicare le fantasie di Laporta. Sebbene il club nerazzurro detenga lo scettro delle prestazioni sportive dell’obiettivo Marcelo Brozović, l’idea dello scambio tra i due sembra più una suggestione che una possibilità.

Calciomercato, Kessié via dal Barcellona ma non all’Inter

Così facendo per Kessié non si riaprirebbero affatto le porte della Serie A, dopo aver lasciato da assoluto protagonista il Milan a parametro zero la scorsa estate.

Per l’ivoriano s’innalzano prepotenti le pressioni della Premier League, con il Tottenham di Antonio Conte ben deciso a tentare l’affondo a fine stagione per accrescere il livello qualitativo del reparto nevralgico. Attenzione però anche all’Aston Villa: il club detengono ottimi rapporti lavorativi coi ‘Culers’ a seguito dell’operazione per Philippe Coutinho e potrebbero quindi avere qualche agevolazione in vista di una trattativa. Quanto ai costi di gestione, però, non si andrebbe comunque al di sotto dei 25 milioni di euro più eventuali bonus.

Dalla Spagna: “Era obiettivo in A, ora sta bene al Real”

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’, l’agente Ulisses Jorge ha discusso del passato interesse di alcuni club di Serie A per il proprio assistito Eder Militao, oggi una delle stelle del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Prima che arrivasse al Porto, anche l’Inter aveva seguito le sue gesta. Poi la Juventus ha tentato l’affondo, ma la scelta del calciatore era già certa: “Con tutto il rispetto per i bianconeri, con cui detengo un buon rapporto, penso che abbia fatto bene ad andare in Spagna perché oggi è un pilastro indiscusso. La casa di Militao è il Real e lo resterà per molti altri anni ancora. Stiamo anche parlando del rinnovo di contratto, non c’è alcuna intenzione di andare via adesso“, ha dichiarato Jorge.