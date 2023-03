Lautaro ancora all’Inter, l’agente: “Ecco da cosa dipende”

Il numero 10 campione del Mondo è legato al club di Suning da un contratto in scadenza a giugno 2026. Camano, agente di Lautaro: “È un leader e molto interista“

Intervenuto a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, l’agente di Lautaro Martinez ha provato a rassicurare i tifosi dell’Inter preoccupati per un possibile addio dell’argentino nel prossimo calciomercato estivo. A maggior ragione in caso di mancata qualificazione alla Champions League 2023/2024.

“Futuro Lautaro? Ha diversi anni di contratto (fino a giugno 2026, ndr) con l’Inter, io credo che tutto dipenda dalla sua felicità e non dalla qualificazione in Champions o dalla vittoria dello scudetto“, queste le parole dell’agente Alejandro Camano. “È molto felice e veste i colori dell’Inter per contribuire a regalare vittorie. Lautaro è un uomo molto serio, un leader ed è molto interista. Credo che abbia detto quelle parole nel post Bologna per assumersi le responsabilità di giocare in una squadra come l’Inter“.

Se è incerta la permanenza di Lautaro, lo è ancor di più quella di Inzaghi. Lui sì che è legato alla qualificazione in Champions, obiettivo minimo della stagione diventato ora il massimo raggiungibile parlando di campionato. Qualora dovesse saltare Simone Inzaghi, l’Inter potrebbe buttarsi subito su Thiago Motta, l’ex che nell’ultima partita di campionato ha sconfitto i nerazzurri. Poi si fa anche il nome di De Zerbi e addirittura quello di Klopp, il cui arrivo, però, “sarebbe legato all’eventuale ingresso di un fondo americano nell’azionariato del club”, come scritto l’altro giorno da La Stampa.

Dalle parole dell’agente di Lautaro al nuovo allenatore

Come nasce una simile suggestione? Da un lato ci sono le voci che parlano di un imminente accordo fra Zhang e un nuovo socio in grado di portare un bel po’ di milioni nelle casse. Dall’altro, si fa riferimento al pesantissimo 2-5 subito ad Anfield dal Liverpool contro il Real Madrid come episodio chiave nella carriera di Klopp. Dopo un simile tonfo, a meno di un clamoroso recupero nella partita di ritorno, il tecnico tedesco potrebbe lasciare i Reds a fine stagione.

Così il tedesco sbarcato in Premier nel 2015, dopo l’esperienza al Dortmund, si starebbe già guardando intorno. L’era del Liverpool dei miracoli allenato da Jürgen Norbert Klopp è davvero finita?

E non finisce qui. Secondo alcune analisi, con l’approdo sulla panchina dell’Inter di Jürgen Klopp potrebbe realizzarsi anche l’acquisto di un fedelissimo del tedesco. Che l’Inter di Simone Inzaghi stia vivendo una stagione fatta di nervosi alti e bassi è sotto gli occhi di tutti. Marotta ha detto che l’allenatore non è in discussione ma, di certo, senza secondo posto in campionato, l’ex tecnico della Lazio potrebbe lasciare.

Klopp all’Inter e un primo colpo dai Reds

Su calciomercatoweb.it si cerca perciò di approfondire la suggestione Klopp e di capire cosa potrebbe succedere all’Inter nella prossima stagione. “L’alternativa più abbordabile per la prossima stagione è rappresentata da Thiago Motta“, si legge sul sito. “Più impegnative le piste che portano a Roberto De Zerbi o Jurgen Klopp. Praticabili solo se troveranno conferma le indiscrezioni sull’ingresso di un fondo finanziario americano nell’azionariato dell’Inter a giugno, quando sarà valutata anche la conferma di Lukaku“.

Il manager tedesco è per ora solo un bel sogno per l’Inter. Alla luce dell’attuale situazione societaria, i nerazzurri non potrebbero permettersi nessun cambio in panchina. E di certo non tenterebbero nemmeno un approccio a un tecnico vincente e dall’ingaggio enorme.

Ma se dovesse arrivare a breve un cambio di proprietà o qualche nuovo socio, la situazione potrebbe mutare facendo aumentare le chance dell’arrivo di un allenatore di prima fascia. Calciomercatoweb parla anche di un possibile colpo dal Liverpool che potrebbe arrivare insieme a Klopp.

Il fedelissimo del tedesco in nerazzurro

Con Jürgen Klopp in panchina, i nerazzurri, da sempre molto attenti ai giocatori in scadenza di contratto, potrebbero puntare su Roberto Firmino. “Classe 1991, il giocatore brasiliano è in scadenza di contratto al termine della stagione e, visti anche i dubbi su Lukaku, potrebbe essere la prima scelta offensiva per l’Inter in vista della prossima annata”, si legge sul sito.

In realtà, già nei mesi scorsi e indipendentemente da Klopp si è parlato di un possibile interessamento dell’Inter per Firmino. Pare però che il calciatore sia intenzionato a rinnovare con i Reds.

Un mesetto fa, Wittmann, agente di Firmino dichiarò che il suo assistito voleva rinnovare. “Stiamo discutendo davvero bene, questo è un club eccezionale”. Dichiarazioni abbastanza chiare, che hanno lasciato pochi dubbi sul futuro del brasiliano. Ma nel calcio tutto è possibile e sognare non costa niente.