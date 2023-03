Kvaratskhelia superstar della Serie A: poteva essere dell’Inter

Il georgiano è la grande rivelazione del campionato di quest’anno. Con gol e assist sta trascinando il Napoli di Spalletti alla conquista dello Scudetto

Se l’Inter di Inzaghi è a 18 punti dalla vetta la ‘colpa’ è anche se non soprattutto del Napoli di Luciano Spalletti. In campionato, tanto per dire, gli azzurri hanno subito una sola sconfitta: il 4 gennaio, prima gara dopo la pausa Mondiale, al ‘Meazza’ contro Lukaku e compagni.

12 gol e15 assist, sono gli straordinari numeri di uno dei grandi trascinatori del Napoli verso lo Scudetto, il terzo della sua storia: parliamo naturalmente di Kvaratskhelia, che è anche la grande rivelazione della Serie A di quest’anno. Ventidue anni appena compiuti, il ragazzo di Tiflis rappresenta l’essenza del calcio. Quello di strada, scatto, dribbling e tiro in porta. Un calcio semplice ma efficace, di cui Kvara ne è l’emblema.

Kvaratskhelia offerto anche all’Inter

Il Napoli è stato bravo e fortunato, ma la fortuna aiuta gli audaci, facendolo suo per appena 10 milioni di euro. Praticamente niente, considerato che ora il suo valore tocca già i 100 milioni. Difficilmente, infatti, De Laurentiis lo venderebbe a meno. Da più intermediari, il georgiano è stato proposto a tante società italiane, con il Genoa che si è mosso in maniera più concreta pure rispetto alla Juventus fino all’affondo deciso e decisivo del Napoli.

Come appurato da Interlive.it, anche all’Inter. Disconosciamo le ragioni del suo mancato acquisto da parte dei nerazzurri, magari non c’erano i fondi necessari per l’investimento – prima del Covid il Rubin Kazan chiedeva 30 milioni – o magari non si è creduto fino in fondo nelle qualità del calciatore. Ci è stato detto che anche gli intermediari che lo proponevano non si aspettavano una esplosione simile del georgiano.

Agente Kvaratskhelia: “Magari tra dieci anni vorrà andare all’Inter”

Nelle scorse ore l’Inter è stata nominata dall’agente di Kvaratskhelia in merito al futuro del suo assistito.

“A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla con altri club – le parole di Mamuka Jugeli a ‘GeoTeam’ – Non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Lui mi ha confessato che non giocherà in un’altra squadra italiana al di fuori del Napoli, poi chiaramente non so cosa accadrà tra dieci-quindici anni, magari l’Inter lo chiamerà e lui vorrà andarci, ma ad oggi non ne vuole sapere. In Italia, per lui, c’è solo il Napoli”.