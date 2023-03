Affare a zero, lui al posto di Handanovic: “Voglio la Champions”

Il portiere compie ‘miracoli’ a raffica in campionato, ora spinge la sua ambizione al limite massimo della sua carriera: anche l’Inter valuta con attenzione

L’esperienza di Samir Handanovic con la maglia dell’Inter potrebbe continuare qualora l’entourage del calciatore dovesse raggiungere un accordo con la dirigenza, a condizioni ribassate rispetto al passato. Del resto il suo contributo sembra ormai pressoché limitato a fungere da uomo spogliatoio: le sue prestazioni sono calate enormemente per evidenti limiti d’età, ma resta un elemento importante sulla panchina di Simone Inzaghi.

Nel caso in cui invece questa fosse effettivamente la sua ultima stagione da capitano dell’Inter, la dirigenza nerazzurra potrebbe pescare dal mercato un altro elemento di enorme esperienza internazionale. Uno che però, a differenza del collega sloveno, non sembra patire affatto la fatica anagrafica. Si tratta di Guillermo Ochoa, prelevato con urgenza dalla Salernitana per tamponare la criticità fra i pali ad inizio stagione. Il portiere messicano, simbolo della sua Nazionale, ha dato sfoggio di parate extra-lusso per un campionato che di campioni come lui ne ha visti eccome. Ultimamente si sarebbe così tanto gasato che avrebbe persino mandato un messaggio chiaro a tutti quei club che, come Inter e Milan, hanno bisogno di un elemento come lui.

Calciomercato, Ochoa sogna in grande: “Vediamo cosa succede”

“I club importanti in Italia sanno bene che dispongo di un passaporto comunitario, questo rende tutto già facile. Mi hanno sempre chiesto il perché io non sia mai arrivato in Europa prima, ma la questione passaporto era fondamentale. Ora sono a disposizione, in Italia e in Europa. Posso contribuire, sia come titolare che come riserva“, ha dichiarato apertamente Ochoa.

Il portiere messicano ha poi aggiunto un dettaglio essenziale nella lettura dei suoi desideri futuri: “Le voci di mercato mi danno carica, non mi distraggono. Spero di giocare in Champions League un giorno. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, in estate potrei già essere libero“. Che sia dunque la chiave del passaggio decisivo? Nulla è dato per scontato, ma neppure escluso dalla lunga lista delle possibilità L’Inter osserva con attenzione.