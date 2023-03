Dumfries in Premier, ribaltone improvviso: chiudono

Colpo di scena. Un club inglese potrebbe tirarsi indietro dalla corsa per il laterale dell’Inter. Si tenta l’accelerata definitiva da 35 milioni per un altro prospetto

Che piaccia o no, il livello e la competitività che ci sono, ad oggi, tra Serie A e Premier League non sono minimamente paragonabili l’un l’altro. Questa cosa è fin troppo chiara e la si evince dal semplice fatto che in un campionato sono stati spesi la bellezza di 922 milioni di euro, nel solo mercato di gennaio, mentre nell’altro appena 31 milioni tra operazioni in prestito ed altro.

Tra i due tornei di cui vi abbiamo appena parlato fino ad ora c’è, infatti, un abisso. Basta pensare, anche, a quanto accaduto nella vicenda Zaniolo un solo mese fa. L’oramai ex giallorosso aveva, infatti, manifestato voglia di cambiare aria sin da subito: attirando, di conseguenza, l’attenzione del Milan. I rossoneri erano, non a caso, interessatissimi al ragazzo ma, nonostante questo, non c’è stato nulla da fare e la seguente operazione si è spenta sul nascere per via del fatto che Maldini e i suoi non sono riusciti a soddisfare le richieste economiche di Tiago Pinto e tutti i propri collaboratori.

Nel mentre, però, ad aver bussato alla porta della Roma, ci aveva pensato anzitempo anche il Bournemouth…Compagine che, ad oggi, è penultima nel proprio campionato, ma che avrebbe potuto permettersi di spendere, comunque, quei 35 milioni di euro per il calciatore (cosa che ha poi fatto con Junior Traorè, mentre Zaniolo è volato in Turchia al Galatasaray). Questo fa capire, quindi, la differenza che vi è, sino ad ora, tra Serie A e Premier League: sia sul piano economico che sul tasso tecnico.

Tra i seguenti club inglesi, vi figura inoltre il Manchester United: società che si è particolarmente detta interessato al potenziale ingaggio di Denzel Dumfries già negli scorsi mesi. Sgranate per bene gli occhi, però, in quanto qualcosa potrebbe essere seriamente cambiata. I ‘Red Devils’ sono, sì, interessati all’olandese ma, a quanto pare, il classe ’96 non è più la prima scelta di Ten Hag e del resto del suo staff tecnico che, da ciò che ne emerge, ha già individuato chi potrebbe fare al caso loro.

Calciomercato Inter, si complica la pista Dumfries-United: i ‘Red Devils’ tentano l’affondo per Frimpong

Stando, infatti, a quanto riportato nelle ultime ore da ‘Footbal Insider’, il Manchester United sta tentando l’accelerata definitiva per Jeremie Frimpong: giovane e futuro prospetto che si è già messo in grande luce in tutti questi ultimi anni.

Il forte laterale nato ad Amsterdam, ha già totalizzato 5 reti e 7 assist in stagione al fianco del Bayer Leverkusen. Sempre a detta di quel portale inglese, è lui la prima scelta dei ‘Red Devils’: i quali dovrebbero arrivare a spendere una cifra che si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del classe ’00. E’ questa la notizia di giornata che, qualora dovesse avverarsi nel corso dei prossimi mesi, potrebbe mettere in seria difficoltà l’Inter. Non a caso, i nerazzurri reputano Dumfries per partente e vorrebbero arrivare ad assicurarsi circa 40 milioni di euro dalla sua futura cessione. Sul profilo dell’ex Psv, sono rivolti anche gli occhi degli scout di Tottenham e Chelsea.