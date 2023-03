Dalla Roma all’Inter: Mourinho lo ha scaricato

Rapporto giunto ormai ai minimi termini tra lui e i giallorossi. Il calciatore può dire addio già a giugno. Occhio all’Inter che può pensare di ritornare alla carica

La Roma è obbligata a guardare avanti e per farlo, è necessario mettersi immediatamente alle spalle la brutta battuta d’arresto fatta registrare nello scorso martedì pomeriggio contro la Cremonese.

Una sconfitta che brucia e a cui José Mourinho non smette, tutt’ora, di pensare: ancor di più perché non potrà essere lì nella propria area tecnica a guidare i suoi nel prossimo turno di campionato contro la Juventus a causa di quell’espulsione, che gli costerà due turni di squalifica, rimediata contro i grigiorossi. Più che positiva, per il resto, la stagione della Roma. I giallorossi si trovano, infatti, al quinto posto della classifica generale di Serie A Tim, fermi a quota 44 punti, con sole tre lunghezze in meno di Inter e Milan (posizionate entrambe alle spalle del Napoli). E che ne è del loro cammino europeo, invece? A onor del vero, la ‘Lupa’ sta ben figurando anche lì.

I giallorossi si sono, infatti, assicurati il pass per gli ottavi di Europa League, avendo la meglio nel doppio confronto contro il Salisburgo, dove affronteranno ora il Real Sociedad negli impegni del 9 e del 16 marzo (col match d’andata in programma all’Olimpico’). Fatta eccezione per alcuni singoli membri della rosa, però, non tutti stanno trovando il giusto spazio e la giusta considerazione. Tra questi vi è, senz’alcun ombra di dubbio, anche Marash Kumbulla: centrale difensivo che ha raccolto 8 misere presenze in quest’annata e che potrebbe dare lo smacco definitivo ai giallorossi nell’arco della prossima estate. Occhio perché a poterci fare su un pensierino potrebbe essere proprio l’Inter.

Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Kumbulla: potrebbe essere proposto come dopo Skriniar

Per via del suo scarso minutaggio totalizzato in stagione, dove i minuti collezionati restano appena 342, Marash Kumbulla potrebbe aver intenzione di cambiare aria a fine anno.

Il difensore albanese è, infatti, finito ai margini della rosa: con Mourinho che lo sta impiegando, praticamente, poco e niente. E’ vero, ad oggi ha un contratto sottoscritto assieme alla Roma valido sino a giugno 2025 ma, nonostante questo, il suo agente potrebbe finire per proporlo a tutta una serie di club, Inter inclusa. I nerazzurri, quando ancora il calciatore militava tra le file del Verona, avevano un debole per lui: al punto che il nome di Kumbulla è stato accostato con insistenza alla ‘Beneamata’ in quel periodo.

Ad aver avuto la meglio fu la Roma, ma adesso le cose sono leggermente cambiate. In tal senso, quella del classe ’00 è un’idea che potrebbe finire per stuzzicare Marotta e Ausilio in ottica dell’eventuale post Skriniar. Il centrale slovacco, reduce dall’aver già firmato un pre-contratto assieme al Psg, darà il proprio addio all’Inter nel prossimo luglio ed è per questo che Kumbulla potrebbe, anche, finire per essere preso in considerazione dall’intera dirigenza del ‘Biscione’ come idea last-minute e a basso costo.