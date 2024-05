Il CEO di Sportitalia è durissimo sui nerazzurri: “È facile dare 5 gol al Frosinone dopo la stanchezza di Reggio Emilia col Sassuolo”

Su X sta facendo discutere l’editoriale di Michele Criscitiello. Il CEO di Sportitalia si è scagliato di nuovo contro l’Inter per la sconfitta contro il Sassuolo, elogiando al contempo il Milan.

“(…) Su una cosa il Milan è più Campione d’Italia dell’Inter. L’onestà in questa lotta salvezza – ha scritto Criscitiello – (…) È facile dare 5 gol al Frosinone dopo la stanchezza di Reggio Emilia col Sassuolo ma è meno facile essere costanti e vincere contro il Cagliari che si giocava la vita a San Siro. Il Milan merita l’applauso dei suoi tifosi che non cantano da due giornate ma dovrebbero apprezzare l’integrità poco italiana della società e della squadra. Non falsare la corsa salvezza è una spilla sulla giacca rossonera. (…) L’Inter che ha rischiato di far saltare il banco. Come avevamo preannunciato, dopo il colpo con i Campioni, il Sassuolo comunque avrebbe avuto poche chance di salvezza perché la squadra è talmente scarsa che avrebbe dovuto affrontare tre volte l’Inter in questo finale di stagione per potersi salvare“.

L’editoriale al veleno di Criscitiello ha acceso i tifosi interisti. Ecco qualche tweet raccolto da Interlive.it:

