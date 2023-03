Firma da 400 milioni di euro: subito scambio con Dumfries

Si parla di una clausola di rescissione pari a 400 milioni. Al Barça fanno solo le cose in grande, anche quando, apparentemente, non ce n’è affatto motivo.

La notizia è che Sergi Roberto ha rinnovato con il Barcellona. Ma la nota più clamorosa riguarda la clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto: il terzino spagnolo ha rinnovato fino al 2024 e ha inserito una enorme, spaventosa, ingiustificabile cifra per recedere unilateralmente dal contratto con la propria società di appartenenza.

Facciamo un passo indietro. Sergi Roberto era in scadenza. L’anno scorso aveva rinnovato di un anno tagliandosi lo stipendio per andare incontro alle difficoltà del club e non essere costretto a cercarsi un’altra squadra. In stagione è partito come riserva, ma partita dopo partita ha fatto notare la propria importanza fino a imporsi come titolare inamovibile della formazione di Xavi. Il classe 1992, entrato nelle giovanili blaugrana nel 2006, voleva con tutte le sue forze il rinnovo.

La maglia dei catalani per lui è tutto: storia, passione, ideale. Così il Barça lo ha accontentato, prolungando il contratto per un’altra stagione. Nell’accordo, però, è anche prevista una clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Che senso ha?

Il difensore cresciuto nelle giovanili del club catalano sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Su di lui c’erano un sacco di squadre, italiane e inglesi. Ci avevano fatto più di un pensierino anche Juve e Inter. Ma alla fine il jolly catalano ha fatto capire di non volersi muovere.

Rinnovo con clausola di 400 milioni: l’Inter abbandona la pista Sergi Roberto

Non è ancora chiaro chi abbia voluto inserire la clausola. Probabilmente è stato Roberto, per rimarcate la propria indisponibilità a essere ceduto. Eppure in Spagna lo descrivono ancora come una possibile pedina di scambio che il Barcellona potrebbe usare per prendere giocatori più giovani. Già in passato vi avevamo annunciato di un’idea di scambio Sergi Roberto più soldi per arrivare a Dumfries.

L’Inter, però, ha nei mesi scorsi più volte lasciato intendere di voler cedere l’olandese solo per arrivare a incassare i soldi necessari a tappare il buco nel bilancio. Tempo fa i soldi da trovare erano 60 milioni. Da un paio di settimane sono scesi a 30. Con la qualificazione ai quarti in Champions potrebbero scendere a 10. In questo senso, l’idea di uno scambio non appare più così improponibile. Anche perché Dumfries non sta fornendo grandi prestazioni dopo essere tornato dal Qatar.

Resta il fatto che, con il nuovo contratto, sia stato siglato ufficialmente il prolungamento per un’altra stagione, chiudendo una triste telenovela. Specie per Sergi Roberto, il quale continuava a lanciare appelli accorati e dichiarazioni d’amore al Barça già da parecchi diversi mesi. Tutti però ora stanno parlando di altro, ossia del dettaglio più curioso inserito nel comunicato diffuso poche ore fa dal Barcellona, cioè il punto in cui è stato precisato che sul nuovo contratto è stata fissata una maxi clausola rescissoria pari a 400 milioni di euro. Ciò è in linea con la politica del club, che ha scelto di proporre clausole altissime per tutto i suoi calciatori.

Sergi o Denzel: l’Inter preoccupata dal rendimento dell’olandese

Fa comunque strano che un calciatore valutato 10-15 milioni sia associato a una clausola che, al momento, suonerebbe stonata anche per Osimhen. Il versatile trentunenne catalano sarà comunque felice. Ha ottenuto ciò che voleva, firmando un contratto di dodici mesi con il club in cui sogna di poter chiudere anche la carriera…

Roberto ha esordito con il Barcellona nel 2010 e ha collezionato 339 presenze con il club. Il recente trionfo della Supercopa de Espana sul Real Madrid ha portato il suo incredibile bottino personale di trofei a ventiquattro (tutti con i Blaugrana, ovviamente).

Dumfries, a oggi, sembra molto meno in forma di Sergi Roberto. Nella prima parte della stagione ha fatto benino, collezionando due goal e tre assist, ma con il nuovo anno tutto è cambiato. L’olandese sembra spompato e soprattutto con la testa altrove. Le voci di mercato hanno avuto un brutto impatto sul suo rendimento, ed è anche tornato dai Mondiali un po’ malconcio dal punto di vista fisico.

L’Inter chiedere per l’olandese addirittura 60 milioni. Ne arrivassero 40, a Milano stapperebbero lo champagne. Inzaghi gli preferisce sempre Darmian. Ma quando entra, Denzel non fa nulla per far cambiare idea al mister.