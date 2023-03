90 milioni in ‘cambio’ del colpo a zero: ripartono da Barella

Nicolò Barella resta uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi, al netto dell’incostanza di rendimento di squadra. Occhi dalla Premier League per lui

L’Inter ha bisogno di tutti i propri leader per ritrovare vittorie con costanza dopo il ko di Bologna della scorsa settimana. Tra i profili più importanti c’è senza dubbi Nicolò Barella, anima e polmoni del centrocampo che nel corso degli anni è divenuto imprescindibile.

Dal suo arrivo da Cagliari nel 2020, il mediano sardo ha fatto dei giganteschi passi in avanti aumentando di partita in partita non solo il suo livello, ma anche il suo grado di importanza prima nei meccanismi della squadra di Conte e poi in quella di Inzaghi. I momenti di alti e bassi poi ci sono per tutti, ma il classe 1997 resta un pilastro inamovibile, capace di fornire alla causa corsa, cattiveria agonistica, ma anche capacità negli ultimi metri con il bottino di gol e assist che a fine stagione vanta sempre ottimi numeri. Un centrocampista completo e ricco di risorse che inevitabilmente attira anche gli interessamenti di top club esteri perchè è impossibile rimanere insensibili al valore di Barella. L’attuale contratto del centrocampista con l’Inter è particolarmente solido e lungo, e scadrà a giugno 2026 dopo l’ultimo rinnovo.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino del Liverpool: ‘cambio’ di maglia a distanza con Keita

Al netto della lunghezza dell’accordo con l’Inter, dalla Premier League però non mancano le estimatrici nei suoi confronti che potrebbero provare a mettere i bastoni tra le ruote al club di Suning già dalla prossima estate.

C’è in particolare un top club che non ha mai smesso di stimare Barella, e che in questa annata sta vivendo problematiche di ogni genere, motivo per cui il prossimo anno dovrà rifondare. Si tratta del Liverpool che ha bisogno di aprire un nuovo ciclo, ancora targato Jurgen Klopp, andando a potenziare e rinnovare drasticamente la rosa a partire dal centrocampo dove piace molto l’interista. Ma per provare a prendere un calciatore del calibro di Barella, i ‘Reds’ dovrebbero mettere sul tavolo una proposta spaventosa. 90 se non 100 milioni di euro per pensare di stuzzicare l’Inter.

A sua volta il club nerazzurro per la mediana potrebbe anche pensare ad un calciatore in uscita a parametro zero dal Liverpool. Si tratta di Naby Keita, che è in scadenza contrattuale e non rinnoverà, motivo per cui si ritroverà presto senza squadra ed a caccia di una nuova avventura in una realtà importante.