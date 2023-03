L’Inter ‘condanna’ la Juve: Locatelli e l’intreccio con una big d’Europa

I nerazzurri rischiano di mettere in guai seri Allegri e l’intera dirigenza bianconera. Una big d’Europa pronta a virare su Locatelli

Ad Inter-Juve c’è sempre un nuovo inizio ma mai una fine. Dopo il 2-0 dell’andata in favore dei bianconeri infatti, e prima ancora di sfidarsi nel match di ritorno del prossimo 19 marzo in campionato – dove poco più tardi ci sarà il doppio confronto valido per la semifinale di Coppa Italia – ‘Beneamata’ e ‘Vecchia Signora’ tornano a sfidarsi anche sul mercato.

Da un lato ci sono chiaramente i bianconeri, chiamati ad attuare una vera e propria rivoluzione in estate, mentre dall’altra i nerazzurri che dovranno anch’essi compiere diversi investimenti degni di nota. Tra questi, ci sarà da ricoprire inevitabilmente la casella che resterà orfana di Roberto Gagliardini in estate. L’ex centrocampista dell’Atalanta ha un contratto che lo vede legato al fianco dell’Inter sino a giugno ed è perciò in scadenza di contratto. A causa dello scarso minutaggio totalizzato in questi ultimi anni, poi, il classe ’94 non avverte, tutt’ora, alcun dubbio sul fatto di voler dare il ben servito ai nerazzurri ed è per questo che, come vi preannunciavamo poco fa, dirà addio.

Così facendo, quindi, Marotta e Ausilio sono necessariamente costretti a dover trovare un suo sostituto. Per il resto si sa, l’ex dirigente bianconero è un vero e proprio esperto assoluto nel campo dei parametri zeri e, non a caso, ha già escogitato un nuovo piano per Naby Keita. Negli scorsi giorni, infatti, il nome del guineano è stato accostato insistentemente ai nerazzurri. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che questa cosa rischia di mettere in seria difficoltà la Juventus.

Calciomercato Inter, Liverpool pronto a virare su Bellingham dopo la partenza di Keita: se salta c’è Locatelli

Proprio come emerso circa quarantott’ore fa, l’Inter avrebbe avviato i primi contatti per Naby Keita: centrocampista in scadenza assieme al Liverpool che, salvo clamorosi colpi di scena, non estenderà la durata del proprio contratto dei ‘Reds’.

A loro volta poi – e stando anche a quanto riferito dal portale ‘Goal.com’ nelle ultime ore, la società inglese è pronta a rimpiazzare il classe ’95 provando ad ingaggiare Jude Bellingham (nel mirino anche di Real, City e Dortmund). E’ questo il grande salto in avanti che il Liverpool vorrebbe compiere grazie al potenziale ingaggio dell’inglese all’interno della propria rosa, valutato attorno ai 100 milioni di euro. Qualora questo colpo non dovesse andare in porto però, i ‘Reds’ potrebbero, a quel punto, virare su un’alternativa molto meno costosa. Il nome che emerge fuori è quello di Manuel Locatelli, centrocampista che – in caso di rischio retrocessione o esclusione da campionato e coppe da parte della Juve – potrebbe anche abbandonare la ‘Continassa’ nel prossimo giugno.