Da Monza all’Inter via Torino: lo scambio ‘lo porta’ in nerazzurro

Il calciatore ha messo a segno una rete pesante contro l’Empoli e trascina il Monza, anche l’Inter riflette sul suo futuro lontano dalla maglia granata

L’ultima giornata di campionato ha riservato piacevoli sorprese sia dal punto di vista dei risultati sul campo, con la vittoria della Fiorentina sul Milan e quella della Roma sulla Juventus, sia sotto il profilo delle prestazioni individuali. La pesante espulsione di Moise Kean per un fallo ai danni di Gianluca Mancini è costata una squalifica di due giornate, tanto da saltare il successivo big match contro l’Inter, ma chi ha subito una positiva esplosione è stato il difensore centrale del Monza, Armando Izzo.

Autore di una pregevole rete contro l’Empoli che è valsa la vittoria dei brianzoli, Izzo è uno dei profili in crescita di questa stagione. Non rientrato più nei piani di Ivan Juric e del suo Torino, è stato prelevato in prestito con opzione di riscatto dal lungimirante Adriano Galliani. Sotto la guida della rivelazione Raffaele Palladino in panchina, il centrale napoletano è adesso uno dei centrali più solidi di cui potesse disporre tra le sue file. L’intenzione del club sarebbe quella di riscattare il suo cartellino per migliorare il piazzamento generale dalla prossima stagione, inseguendo il sogno di qualificazione in Europa del presidente Berlusconi, ma la voglia dell’agente potrebbe essere differente.

Calciomercato, all’Inter piace Izzo: Baccin a Monza

Conscio della criticità nel reparto difensivo dell’Inter di Simone Inzaghi e della imminente dipartita dell’altro suo assistito Danilo D’Ambrosio in caso di mancato rinnovo, Vincenzo Pisacane potrebbe offrire Izzo all’Inter.

Ci sarebbe da convincere però il Torino, una volta rientrato dal prestito: 10 milioni di euro è il prezzo di partenza. L’alternativa, invece, sarebbe rappresentata dall’inserimento di una contropartita come scambio come Giovanni Fabbian.

Un altro dettaglio utile che potrebbe avvicinare Izzo all’Inter è la presenza di Baccin presso l’U-Power Stadium di Monza nell’ultima giornata di campionato. Il dirigente nerazzurro potrebbe infatti essere nella fase di osservazione del suo profilo, ma non bisogna dimenticare altre due informazioni utili. Al Monza gioca infatti Stefano Sensi, ancora di proprietà dell’Inter e ad un passo dalla cessione definitiva. Baccin potrebbe dunque esser stato invitato dalla dirigenza nerazzurra a monitorare le sue condizioni per comprendere come inserirlo sul mercato.