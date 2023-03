120 milioni di euro e si chiude: affondo per Lautaro

Il ‘Toro’ piace sempre a più club d’Europa. La continuità avuta in questo 2023 ha scaturito l’interesse di altre nuove pretendenti. Le ultime

E’ il caso di dirlo: Lautaro Martinez è oramai diventato anima e corpo di questa Inter, squadra della quale ne è, non a caso, divenuto capitano in quest’inizio del nuovo anno.

Il gesto compiuto nel post gara di Bologna-Inter dall’argentino – ossia quello di presentarsi ai microfoni della stampa mettendoci, di conseguenza, la faccia dopo il brutto ko esterno – è, infatti, stato apprezzato non soltanto dall’intera dirigenza, ma anche da tutti i supporters nerazzurri. Nonostante la fascia figurasse quel giorno sul braccio di Brozovic, Lautaro Martinez ha deciso senza troppi indugi di assumersi tutte le responsabilità del caso ed andare a tu per tu difronte alle telecamere. E che ne è del suo straordinario momento di forma, invece?

Oltre ad essersi laureato neo Campione del Mondo assieme all’Argentina nel finale del 2022, il ‘Toro’ è riuscito nell’intento di mettere a referto ben 9 gol nelle scorse tredici uscite tra campionato e coppe. Marcature che hanno, non a caso, permesso all’attuale capitano dell’Inter di raggiungere il tetto delle 17 reti stagionali, a cui si aggiungono poi 7 buoni assist. Sinonimo che il centravanti di Bahia Blanca, oltre a saper fare gol, è anche in grado di mettersi a disposizione della propria squadra: ‘sbattendosi’ di volta in volta là davanti e dando tutto per la maglia che indossa. A onor del vero, Lautaro viene apprezzato maggiormente per via delle proprie caratteriali.

Corre, si sacrifica, gonfia la rete, ma soprattutto non lascia nessuno indietro. Cosa intendiamo con questo? E’ semplice da capire: il significato di queste parole è racchiuso unicamente nel gesto compiuto da ‘Lauti’ dopo la rete del 2-0 contro il Lecce (dove ha indicato il proprio compagno di squadra Dumfries dopo avergli servito un assist). A prescindere da questo però, ciò che ha sorpreso più di tutti è stata, indubbiamente, la sua impressionante continuità di rendimento…E di questo se ne sono accorti in molti. Tottenham ed altri importanti club a parte, resta da fare particolare attenzione al Bayern Monaco: società che potrebbe fiondarsi da un momento all’altro sul classe ’97.

Calciomercato Inter, è Kane la prima scelta dei bavaresi: se sfuma però c’è già pronto il piano B Lautaro

Rei di essere rimasti orfani di Lewandowski nella scorsa estate, accasatosi al Barcellona, il Bayern Monaco ha conseguentemente deciso di fiondarsi direttamente su Sadio Mane: calciatore che ha sì impressionanti doti tecniche, ma che non è di certo una prima punta effettiva.

A distanza di mesi poi, e dopo qualche acciacco avvertito da parte del senegalese, i bavaresi hanno rivalutato l’opzione Choupo-Moting (calciatore che, oltre a dover rinnovare prossimamente, ha già raggiunto quota 16 in stagione). E’ vero, quella del camerunense resta senz’alcun ombra di dubbio un’alternativa più che valida ma, nonostante questo Nagelsmann avrebbe già fatto presente all’intera dirigenza tedesca di voler avere a propria disposizione un nuovo centravanti a partire dalla prossima stagione.

Il sogno per l’attacco resta sempre Kane, e questo ormai si sa, ma proprio in virtù del fatto che il Tottenham non è disposto a fare sconti su quei 115-120 milioni di euro, il Bayern Monaco potrebbe così finire per guardare in Italia. Non solo Vlahovic, calciatore che vanta diverse pretendenti in Germania, occhio anche a Lautaro Martinez: diventato sempre più leader di questa Inter.