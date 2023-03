Lascerà il club nerazzurro dopo oltre trent’anni. Ecco tutti i dettagli

A chi ha parlato con lui oggi alla Pinetina, come raccolto da Interlive.it, Roberto Samaden ha confermato le notizie degli ultimi giorni riguardanti il suo futuro. Il dirigente cinquantaseienne lascerà l’Inter a fine stagione non rinnovando il contratto in scadenza a giugno.

Samaden ha deciso di andar via perché desideroso di intraprendere una nuova sfida professionale dopo oltre trent’anni di militanza nerazzurra. Almeno è questo che ‘ufficialmente’ si sa circa il motivo che lo ha spinto a dire addio all’Inter, ma è chiaro che negli ultimi anni anche lui abbia dovuto operare con le briciole. Basti pensare che il budget del settore giovanile per il prossimo anno è pari allo zero o quasi, a conferma di una situazione non piacevole pure se non soprattutto per chi deve compiere delle scelte in prima persona.

Per Samaden ci sono interessi di club di Serie B, dove andrebbe a ricoprire la carica di Direttore sportivo, e della stessa Federcalcio dove già presiede la commissione per l’attività di base. Per la sua sostituzione circola il nome di Giuseppe Giavardi, suo attuale vice e figura che – anche per ragioni anagrafiche (ha 69 anni) – potrebbe essere scelta per un breve periodo di transizione, e quello di Costanzi oggi responsabile del settore giovanile dell’Atalanta.