Calciomercato Inter, dalla Turchia il sostituto di Inzaghi

Spunta fuori un altro nome per la panchina nerazzurra in caso d’esonero del tecnico piacentino. Costui ha già avuto a che fare con l’Inter in passato

Se c’è una squadra, su tutte, che attualmente sta dettando calcio sia nel proprio campionato di competenza che in Europa, quello è sicuramente il Napoli di Luciano Spalletti, assoluto protagonista di una cavalcata strepitosa compiuta sin qui assieme ai propri ragazzi.

Già 65 punti conquistati in appena 25 giornate di campionato, con tanto di 58 gol fatti e soli 16 subiti sino a questo momento. La cosa ancor più sorprendente, per il resto, è il fatto che i ‘partenopei’ siano finalmente riusciti ad incutere timore anche ai più importanti club europei. A conti fatti poi, oltre ad avere 15 punti di vantaggio sull’Inter, la squadra di Luciano Spalletti ha già avuto la meglio per 2-0 nel primo confronto di Champions contro l’Eintracht Francoforte.

E’ stato grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo, non a caso, che gli azzurri sono così riusciti ad imporsi sui tedeschi nel round uno. Riflettori puntati, quindi, sulla sfida di ritorno del prossimo 15 marzo in programma al ‘Maradona’ alle ore 21. Così come il Napoli, però, anche il Galatasaray sta viaggiando a grandissimi ritmi nel proprio campionato. 57 punti conquistati, 50 reti messe a segno e sole 17 subite in 23 giornate scarse di Super Lig. Restano questi, ad oggi, gli impressionanti numeri che hanno permesso a Okan Buruk e i suoi ragazzi di figurare al primo posto della classifica generale del massimo torneo turco.

A onor del vero, infatti, quella dei ‘Leoni’ è una società che può fare affidamento su importanti giocatori del calibro di: Icardi, Mertens, Torreira, Sergio Oliveira e, per ultimo, il neo arrivato Nicolò Zaniolo. Una squadra di tutto rispetto la loro e che, proprio in virtù di tutta questa serie di motivi, si è fatta mettere gli occhi addosso da mezza Europa. Ad aver sorpreso, infatti, è stata la continuità di rendimento avuta dai ragazzi di Buruk: tecnico che a fine anno potrebbe anche dare il proprio addio per poter approdare così da qualche altra parte, magari proprio all’Inter.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Buruk per la panchina nerazzurra: ecco come stanno le cose

Il buon lavoro svolto, perlomeno sino ad oggi, da parte di Okan Buruk assieme al Galatasaray è sotto gli occhi di tutti. A dirlo sono proprio i numeri: 57 punti conquistati, proprio come vi preannunciavamo poco fa, ed un primo posto che la vede attualmente in fuga a +6 dal Fnerbahce, lì dietro in seconda posizione.

La cosa ancor più sorprendente, poi, non è il fatto in sé e per sé che il Galatasaray sia momentaneamente primo: quanto quello che il tecnico turco venga particolarmente stimato e seguito in ogni singolo allenamento da Icardi e compagni. Che legame vi è tra Buruk e l’Inter? Beh, per chi non lo sapesse, l’allenatore classe ’73 ha militato tra le file nerazzurre nell’epoca che va dal 2001 al 2004: dove è stato anche compagno di squadra di Javier Zanetti.

I due si stimano molto, hanno un ottimo rapporto d’amicizia che regge tutt’ora ed è proprio per questo che i suoi agenti, consapevoli del fatto che le cose tra Inzaghi e l’Inter non stiano andando in maniera del tutto maniacale, potrebbero finire per proporlo all’intera dirigenza interista in caso d’esonero del tecnico piacentino.

Restando sempre in ottica nerazzurra, invece, ecco chi è stato scelto per dirigere Spezia-Inter della 26esima giornata.

Spezia-Inter, arbitra Marinelli: la designazione arbitrale completa

Spetterà a Livio Marinelli dirigere il prossimo match di campionato, in programma tra Spezia e Inter alle ore 20:45 di venerdì 10 marzo allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

Toccherà al giudice di gara della sezione di Tivoli condurre questa gara valida per la 26esima giornata. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Mondin e De Meo. Quarto uomo designato Baroni, mentre al VAR ci sarà direttamente la coppia Di Paolo–Abisso.