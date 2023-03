Cinque milioni fino al 2025: ‘mossa’ e offerta anti Inter

Il centrale potrebbe restare alla Roma grazie al nuovo tentativo di rinnovo da parte di Tiago Pinto, intanto l’Inter spera di poter sostituire Skriniar e de Vrij

MIlan Skriniar al Paris Saint-Germain da un lato, Stefan de Vrij verso l’addio all’estero dall’altro. La prima è una situazione ormai abbondantemente definita, a seguito del mancato rinnovo con l’Inter nel corso della sessione invernale di mercato. La seconda, invece, ammette ancora margini di dubbio perché il centrale olandese potrebbe avere qualche vaga occasione di permanenza nel momento in cui la dirigenza dell’Inter non fosse in grado di scovare il degno sostituto.

In ogni caso, Giuseppe Marotta vuole tutelare Simone Inzaghi per il prossimo anno fornendo all’organico almeno un nuovo centrale di spessore ed esperienza. Dopodiché, se ci fosse la possibilità economica, si potrebbe considerare anche l’annessione di un talento in crescita. Il profilo ideale resta quello di Chris Smalling, egli stesso ben intenzionato a lasciare la Roma a fine anno a parametro zero sfruttando la scadenza del suo contratto in giallorosso. Ciononostante, i capitolini potrebbero riuscire proprio sul più bello a trattenerlo anticipando i bisogni dell’Inter.

Calciomercato, due strade per Smalling alla Roma: l’Inter vigila

Secondo quanto rilevato in esclusiva da ‘calciomercato.it‘, Tiago Pinto ha studiato due opzioni di rinnovo alternative.

Prolungare di un solo anno alle stesse condizioni economiche è una pista buona ma poco gradita da Smalling e la sua entourage. Arrivare al biennio, invece, sarebbe interessante se non fosse che l’ingaggio calerebbe drasticamente rispetto ai 3 milioni attualmente percepiti. Ma si potrebbe arrivare anche a 5 milioni di euro, qualora Smalling accettasse di restare fino al 2025. Del resto è un’arma importante nello scacchiere di Mourinho. L’Inter però resta alla finestra, pronta all’agguato. L’unica condizione da porter sfruttare è quella della volontà di Smalling di cambiare aria, cosa di non poco conto in una decisione tanto importante per il futuro della carriera di un professionista di stampo internazionale.