Verso Porto-Inter: schiena fa ancora male, Inzaghi in ‘allarme’

Per Simone Inzaghi scatta l’allarme Porto. Per l’importantissima sfida del 14 marzo, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di una pedina molto importante, bloccata da problemi alla schiena

I problemi fisici per Milan Skriniar mettono in ambascia l’Inter. Il difensore è ancora fermo in infermeria per il dolore alla schiena. Anche Dimarco e Correa sono acciaccati, ma almeno sono tornati ad allenarsi in gruppo.

Lo slovacco è fermo e non si sa quando potrebbe tornare. Su Federico Dimarco, soprattutto, c’è speranza che possa arrivare una convocazione già per il match di La Spezia. Per il Tucu Correa, invece, permangono i soliti dubbi sulla tenuta atletica e soprattutto sull’apporto agonistico che l’argentino potrebbe offrire alla squadra anche in caso di ottimale recupero. Ma, almeno per far numero in panchina, contro il Porto, l’attaccante dovrebbe esserci.

Inzaghi sa che il difensore slovacco avverte ancora dolore alla schiena: la situazione è critica e fa scattare un allarme in vista della sfida di Oporto di Champions. Skriniar è rimasto a Milano per dare il suo contributo in sfide come queste, dopotutto. Se non è ancora riuscito ad allenarsi, difficilmente potrà tuttavia recuperare entro il 14 marzo. Ecco perché attualmente va considerato in forte dubbio per la trasferta di Oporto. Un’assenza molto pesante.

Di sicuro salterà lo Spezia, e quasi nessuno crede che possa presentarsi al massimo della forma per la trasferta portoghese. Ma la necessità potrebbe spingere Inzaghi a chiedere allo slovacco si stringere i denti e presentarsi in campo anche con la schiena dolorante.

La schiena di Skriniar mette Inzaghi in allarme

La buona notizia è che Dimarco va verso una convocazione per il match di campionato di venerdì sera, e che il suo naturale sostituto, Robin Gosens, sta offrendo garanzie per non far sentire troppo la sua mancanza.

Per il difensore slovacco si parla ancora di lombalgia, ovvero del fastidio che lo ha costretto ai box subito dopo la partita di andata degli ottavi di Champions. Il match spezzino vedrà probabilmente in campo il solito terzetto composto da Darmian, Acerbi e Bastoni con de Vrij e D’Ambrosio come cambi. E la stessa difesa dovrebbe giocare in Champions League. Il dubbio è sulla fascia sinistra dove il quasi recuperato Dimarco se la giocherà con un Gosens mai così in forma. Sulla destra, invece, bisognerà affidarsi per forza a Dumfries.

Complici i problemi avuti da Skriniar, infatti, Darmian andrà piazzato sulla linea dei difensori. Inzaghi spera che Gosens e Dumfries continuino a offrire prestazioni incoraggianti. In generale, da entrambi ci si aspetta di più. Perché il gioco dell’Inter si basa proprio sulla reattività dei laterali.

Come fermare i portoghesi: impossibile gestire il risultato

Inzaghi sa benissimo che non sarà possibile gestire l’uno a zero dell’andata. L’Inter dovrà giocare per vincere, evitando di schiacciarsi troppo in difesa. Servirà una presentazione di grande concentrazione e maturità.

Per Simone Inzaghi si prospetta una settimana di complicate decisioni. I dubbi, oltre che in difesa, si proporranno anche per l’attacco. Chi giocherà accanto a Lautaro? Lukaku dovrebbe essere in vantaggio, ma molto dipenderà dal test di campionato contro gli spezzini.

Unico dato sicuro: l’attacco dell’Inter non può prescindere da Lautaro Martinez. Al Toro serve comunque una spalla in grado di giocare ai suoi livelli. E sia Dzeko che Lukaku non appaiono troppo in forma. Il bosniaco è stanco. Mentre il belga non ha ancora ritrovato la forma dopo una stagione minata da infortuni e delusioni. Il goal fuori casa può fare la differenza: segnare è l’imperativo per i nerazzurri. E al momento l’attacco non sembra girare come converrebbe…