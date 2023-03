80 milioni sul tavolo: Inter-Barcellona, si chiude

Fonti spagnole affermano che il Chelsea potrebbe versare 80 milioni per strappare Frenkie De Jong al Barcellona. Tale affare costringerebbe i blaugrana a spingere per acquistare dall’Inter un centrocampista come sostituto

80 milioni. È la cifra che corrisponde alla clausola di rescissione di De Jong. L’addio alla Catalogna dell’olandese diventa dunque assai probabile. E per il Barcellona diventerebbe di conseguenza quasi imprescindibile l’assalto a Brozovic.

Frenkie De Jong potrebbe presto trasferirsi in Inghilterra. In Spagna, ormai, lo danno al 90% al Chelsea, squadra intenzionata a pagare al Barcellona la clausola da 80 milioni proprio per liberare il centrocampista olandese. Sulle tracce di De Jong continua però a esserci anche il Manchester United.

La notizia del pressing del Chelsea su De Jong non è poi così sorprendente. Tutti si aspettavano una maxi offerta al Barcellona dalla Premier. Fino a qualche settimana fa, però, sembrava che il Manchester United fosse in vantaggio su ogni altra squadra pretendente.

E nonostante le voci sull’offerta mossa dai Blues, l’interesse dei Red Devils per Frenkie de Jong non sembra essersi ancora esaurito del tutto. Frenkie, dopotutto, è un pupillo di Erik ten Hag. Il regista del Barcellona, come molti ricordano, esplose a livello internazionale proprio sotto la guida di ten Hag all’Ajax, quattro anni fa.

Il giocatore olandese, a ogni modo, ha già fatto capire di non essere molto felice di dover abbandonare la maglia blaugrana. Con catalani, che sono attualmente in corsa per il primo posto in Liga e la vittoria della Copa del Rey, sembra però difficile andare avanti. Xavi guarda infatti già oltre: nei suoi piani c’è Marcelo Brozovic dell’Inter. E con 80 milioni in più in cassa, il Barcellona potrebbe subito farsi avanti per il croato. Investendo 25 milioni. O riproponendo lo scambio con Kessié.

Chelsea sta valutando da tempo le tempistiche per muovere un’offerta definitiva finaluzzata a strappare dal centrocampo del Barcellona Frenkie de Jong. Il nazionale olandese sembrava destinato ai Blues anche la scorsa estate, e non se ne fece niente. Fu allora che si fece avanti il Manchester United con un’offerta da 60 milioni, poi rifiutata dal Barcellona.

In realtà fu De Jong a bloccare quell’affare. In Spagna spiegarono che l’olandese non aveva alcuna intenzione di lasciare il Camp Nou. E così lo United ha ingaggiato Casemiro, mentre il Chelsea si è buttato sul vincitore della Coppa del Mondo Enzo Fernandez del Benfica.

Ora tutto potrebbe cambiare. I Blues sono disposti a pagare fino a 71,4 milioni di sterline per l’ex giocatore dell’Ajax. E a sfruttare il fatto che l’olandese stia giocando poco in Spagna, promettendogli un posto da titolare a Londra. Il nostro Frenkie, al Barcellona, ha giocato per novanta minuti in soli dodici incontri della Liga in questa stagione.

De Jong vorrebbe restare un giocatore del Barcellona, ​​ma ha anche paura di svalutarsi. Dall’altro lato, la situazione finanziaria del club rende la cessione ineluttabile. Pagando la clausola, poi, il Chelsea dovrebbe solo preoccuparsi di trovare un’intesa con il centrocampista olandese.

Dal punto di vista tecnico, Xavi preferirebbe non perdere De Jong, è vero, ma potrebbe farsene presto una ragione, specie di fronte alla possibilità di poterlo sostituire con Brozovic.

Su Marcelo Brozovic, che molti giornali nazionali descrivono ai ferri corti con l’Inter, c’e anche il Tottenham. E non solo… Potrebbero spingersi a un’offerta anche il Manchester United e l’Atletico Madrid. Sembra infatti che come condizione per restare sulla panchina madrilena, Simeone abbia chiesto un nuovo centravanti e un regista di caratura internazionale. Sul secondo profilo, il Cholo si sarebbe anche sbilanciato indicando un nome e un cognome, ovvero Marcelo Brozovic.