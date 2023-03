Dumfries ceduto e l’Inter fa il colpo in Serie A: 10 milioni

L’esterno olandese è vicinissimo alla Premier League e Marotta ha puntato l’erede in forte crescita in Serie A, valutazione di mercato abbordabile

Denzel Dumfries, salvo ripensamenti, non sarà già un calciatore dell’Inter la prossima estate. Non una novità, considerate le fortissime pressioni da parte di club di Premier League come Chelsea e Manchester United. La dirigenza nerazzurra spera di ricavare dalla sua cessione almeno 40 milioni di euro, parte dei quali potrebbero essere subito reinvestiti sul mercato.

Oltre a qualche profilo d’interesse a parametro zero, come Rick Karsdorp in uscita dalla Roma e Juan Cuadrado esubero della Juventus, l’Inter avrebbe puntato anche qualche opzione di prospettiva come Noussair Mazraoui di proprietà del Bayern Monaco ed Emil Holm in forze allo Spezia. Se il profilo del primo potrebbe essere l’ideale per Simone Inzaghi anche in funzione di un utilizzo ambivalente lungo entrambe le fasce, il costo del suo cartellino è ancora proibitivo a meno di imbastire un’operazione di prestito con diritto di riscatto. La via per lo svedese, invece, è ben più percorribile.

Calciomercato, Holm all’Inter post Dumfries

L’Inter potrebbe dover sborsare circa 10 milioni di euro nelle casse dello Spezia, anticipando la concorrenza che cresce a vista d’occhio.

Un affare studiato alla meglio per evitare di ripetere il passo falso avvenuto nei confronti dell’ex difensore centrale dei liguri Jakub Kiwior, prelevato dall’Arsenal nel corso della passata sessione invernale di mercato. Holm potrebbe arrivare anche inserendo il cartellino di Fabbian o Mulattieri come contropartita tecnica, facendo contento lo Spezia che vorrebbe puntare molto sui giovani anche nel prossimi futuro. Difficile però che Inzaghi voglia privarsi di due elementi tanto preziosi per l’Inter.