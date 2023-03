Formazioni UFFICIALI Spezia-Inter: Inzaghi fa turnover, Lukaku dal 1′

Ecco i ventidue che scenderanno in campo al ‘Picco’ nel match che apre la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Spezia e Inter di scena fra circa un’ora allo stadio ‘Picco’ e valevole per la 26esima giornata di Serie A.

Inzaghi fa turnover in vista della delicata sfida del Porto che può valere una stagione e la sua permanenza in nerazzurro. In porta torna Handanovic (capitano), in difesa D’Ambrosio con Darmian spostato sull’out destro a scapito di Dumfries. In cabina di regia Brozovic e non Calhanoglu, con il turco che partirà dalla panchina. Confermato Gosens a sinistra, davanti – come previsto – Lukaku e Lautaro. Dall’altra parte Semplici si affida al 4-2-3-1: Shomurodov, Agudelo e Gyasi i tre che agiranno alle spalle di Nzola.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-INTER

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Zurkowski; Shomurodov, Agudelo, Gyasi; Nzola. All.: Semplici

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marinelli di Tivoli